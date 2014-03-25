重温稿-中港个股：农行称今年不良贷款小增，已做好优先股发行准备

* 农行2013年净利增长14.5%

* 今年不良贷款将小幅增加，需加强风险防控

* 预计今年仍可保持两位数的利润增速--分析师

* 预计今年净利差仍可保持业界领先

路透香港/北京3月25日 - 按资产计中国第三大银行--农业银行 2013年度净利升14.5%，与市场预期基本一致。该行高管预计，今年不良贷款将小幅增加，需加强风险防控。

年报显示，农行核心一级资本充足率仅为9.25%，略显压力。但该行则表示已经做好发行优先股的准备，只待银监会相关规定。

“2014年随着中国经济下行，不良贷款率会有反弹压力，预计今年的不良贷款会有小幅增加，但不良贷款率可保持平稳，（农行）有充足的拨备和财务资源来吸收风险，总体风险可控。”风险管理总监宋先平在该行的业绩发布会上说。

宋先平表示，该行在去年的不良资产处置中，共出售了41亿元不良贷款予四大资产管理公司，总体回收率逾30%。长江三角洲地区的制造业和钢贸的不良贷款率较高，占1.09%，浙江的不良贷款率为为1.55%，其中温州最高，达2.67%。

农行年报称，今年将加强地方政府融资平台、房地产、产能过剩行业和担保圈等重点领域风险治理。截止2013年末，农行的拨备覆盖率为367.04%，拨贷比为4.46%。

“农行迄今为止还没在银信合作、投资信用债等方面实现类似超日债等重大违约事件，因为农行只投资AA+以上评级的信用债，债权投资上坚持准入标准，债券发行后要密切跟踪变化，识别高风险债务。”宋先平称。

农行董事长蒋超良在年报致辞中表示，当前，受中国宏观经济周期性下行、结构性调整等因素的影响，银行业面临的风险压力不断上升。该行将加强对政策的研究预判、风险监测预警和风险客户的前瞻性退出，提高风险预判能力。加强信用风险、市场风险和流动性风险等重点领域的风险防控。提高资产处置清收能力。

周二刊登在港交所网站的农行年报显示，2013年实现净利润1,662.11亿元人民币。此前汤森路透I/B/E/S综合多名分析师对其去年度净利为1,669.6亿元的预测。年末不良贷款率为1.22%，好于上年同期的1.33%。

中国银监会此前发布统计数据称，截至2013年末中国商业银行不良贷款率1.00%，不良贷款余额为5,921亿元，分别高于去年三季度末的0.97%和5,636亿元。

**料可保持净息差的优势**

农行年报显示，去年该行的业绩增长主要是由于净利息收入和手续费及佣金净收入增加。2013年，实现净利息收入3,762.02亿元，较上年增加343.23亿元，占该行营业收入的80.8%。

招商证券金融页分析师罗毅预计，2014年农行的利润增速可能会小幅回落，但仍能够保持两位数左右的增速。影响利润的负面因素主要是经济回落和资产质量的压力，以及利率市场化带来的净利差缩减。

去年，农行净利息收益率为2.79%，净利差2.65%，均较上年下降2个基点。年报显示，净利息收益率和净利差下降主要是由于：重定价后的存量贷款及新发放贷款均执行较低利率，贷款平均收益率同比下降42个基点；及该行对部分定期存款利率适度上浮，部分抵销了降息对存款平均付息率的影响。

“预计2014年净利息收益率继续波动，但农行保持存款低息优势，贷款上的资产结构优化的空间蛮大的。”农行财务总监张克秋称。

银河证券银行业分析师黄斌辉认为，去年四季度，在资金面偏紧的形势下，农行能保持8个BP的净息差增长，说明农行的贷款定价能力比较强。这与大型银行的现金业务优势有关，也得益于农行优质的客户结构。

“将来，农行会继续利用已有的存款、现金优势和贷款定价能力，在净利息收入方面保持竞争力，同时发挥大行综合性发展的特点，扩展中间业务。”黄斌辉称。

年报显示，截至去年末，农行资本充足率为11.86%，其中，核心一级资本充足率为9.25%。年末不良贷款率为1.22%，好于上年同期的1.33%。拨备覆盖率为367.04%。

农行副行长李振江表示，目前农行的资本充足率和核心资本充足率都已达标，但是一级资本的补充仍有压力。该行已经做好发行优先股的准备，等待银监会相关管理规定。“预计将采取浮动利率，有利于买卖双方对冲风险的方式来发行优先股，目前农行的优先股发行规模还没定。”

《中国证券报》周二援引业内人士表示，农业银行等四大国有银行及浦发银行 等五家银行有望率先发行优先股，发行规模料超过1,000亿元人民币。（完）

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