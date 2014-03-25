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市场报道 | 2014年 3月 25日 星期二 20:18 BJT

欧洲汇市：英镑兑欧元走坚，兑美元持平于六周低点附近

路透伦敦3月25日 - 英镑兑欧元周二走坚，此前欧洲央行(ECB)一名高层官员表示，欧元区利用量化宽松政策抗击通缩并非不可能。

英镑兑美元几无变动，守在六周低点附近，因英国2月通胀率下滑至逾四年低点，令投资者更确信央行不会很快升息。

1134GMT，欧元兑英镑 下滑0.2%报0.8368英镑。

英镑兑美元 持平于1.6494美元，距离昨日触及的2月12日以来低点不远。

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德国央行总裁魏德曼指出，欧洲央行买进银行资产以击退通缩，并非“毫无可能”，显示德国央行在这个议题上的态度有所软化。

“总的来说，这些言论对欧元略微不利，”RBS Global Banking外汇分析师Paul Robson称，并表示市场将密切关注魏德曼1630GMT在柏林发表的演讲，以寻找有关利率前景的更多线索。(完)

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