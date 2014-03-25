欧洲汇市：英镑兑欧元走坚，兑美元持平于六周低点附近

重发-标题新闻:美国众议院议长莱恩称“非常接近”就到10月的政府拨款议案达成一致，正商谈最终细节
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路透伦敦3月25日 - 英镑兑欧元周二走坚，此前欧洲央行(ECB)一名高层官员表示，欧元区利用量化宽松政策抗击通缩并非不可能。
英镑兑美元几无变动，守在六周低点附近，因英国2月通胀率下滑至逾四年低点，令投资者更确信央行不会很快升息。
1134GMT，欧元兑英镑 下滑0.2%报0.8368英镑。
英镑兑美元 持平于1.6494美元，距离昨日触及的2月12日以来低点不远。
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德国央行总裁魏德曼指出，欧洲央行买进银行资产以击退通缩，并非“毫无可能”，显示德国央行在这个议题上的态度有所软化。
“总的来说，这些言论对欧元略微不利，”RBS Global Banking外汇分析师Paul Robson称，并表示市场将密切关注魏德曼1630GMT在柏林发表的演讲，以寻找有关利率前景的更多线索。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 徐文焰；审校 李春喜)
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路透4月26日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 261.9 24 261.3 6 * 6月 234.7 101 231.9 25 * 7月 226.1 314 223.2 43 * 8月 224.4 162 220.7 87 * 9月 221.1 2,162 217.8 733 * 10月 218.8 2,992 215.5 1,095 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM
路透4月26日 - 美国钢铁公司 发布的第一季业绩远逊预期，每 股净亏损1.03美元， 分析师预估为每股盈利0.35美元。营收同比下跌16.7%至27.3亿美元，预 期为29.21亿美元。 该股周三盘初延续盘前下跌走势，急挫24.2%，报23.59美元，稍早触 及五个月低位23.27美元。(完) (编译 刘静；审校 母红)