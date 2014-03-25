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债券 | 2014年 3月 25日 星期二 21:10 BJT

表格：美国1月房价指数按月升0.5%，按年上涨7.4%--FHFA

路透3月25日 - 美国联邦住房金融局(FHFA)周二公布的1月房价指数如下：

1月 12月 (前值) 13年1月

百分比变化 +0.5 +0.7 +0.8 +7.4

指数 209.1 208.1 208.3 194.8(完) (编译 徐文焰；审校 李春喜)
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