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市场报道 | 2014年 3月 25日 星期二 22:24 BJT

美国各类经济指标总览--2014/3/25

美国商务部周二公布，2月新屋销售年率为44万户，为2013年9月来最低，预估为44.5万户，1月修正后为45.5万户，前
值为46.8万户。美国2月新屋销售较前月下跌3.3%，1月为上升3.2%。  
    
    美国经济谘商会公布，3月美国消费者信心指数为82.3，为2008年1月以来最高，预估为78.6。2月消费者信心指数
被上修为78.3，前值为78.1。    
      
                                         当前值                           前次值  
 失业率(%)                                  6.7  (2月)                       6.6  (1月修正值)
 非农业就业岗位(万)                    增加17.5  (2月)                  增加12.9  (1月修正值)
 平均时薪(%)                               +0.4  (2月)                      +0.2  (1月)
 消费者物价指数(CPI)(%)                    +0.1  (2月)                      +0.1  (1月)
 不包括食品和能源CPI(%)                    +0.1  (2月)                      +0.1  (1月)
 实质所得(%)                               持平  (2月)                      +0.1  (1月)
 生产者物价指数(PPI)(%)                    -0.1  (2月)                      +0.2  (1月修正值)
 不包括食品和能源PPI(%)                    -0.2  (2月)                      +0.2  (1月修正值)
 国内生产总值(GDP)(%)                      +2.4  (第四季修正值)             +3.2  (第四季初值)
 GDP平减指数(%)                            +1.6  (第四季修正值)             +1.3  (第四季初值)
 零售销售(%)                               +0.3  (2月)                      -0.6  (1月修正值)
 国际贸易收支(亿美元)                 逆差391.0  (2月)                 逆差389.8  (12月修正值)
 雇佣成本(%)                               +0.4  (第三季)                   +0.5  (第二季修正值)
 工业生产(%)                               +0.6  (2月)                      -0.2  (1月修正值)
 产能利用率(%)                             78.8  (1月)                      78.5  (1月修正值)
 初请失业金人数(万人)                      32.0  (3月15日当周)              31.5  (3月8日当周)
 联邦预算(亿美元)                     赤字1,935  (2月)                 赤字104.2  (1月)
 领先指标(%)                               +0.5  (2月)                      +0.1  (1月修正值)
 个人所得(%)                               +0.3  (1月)                      持平  (12月)
 个人消费支出(PCE)物价(%)                  +0.1  (1月)                      +0.2  (12月)
                                                                                  
 消费者信贷(亿美元)                     增加137  (1月)                   增加159  (12月修正值)
 企业库存(%)                               +0.4  (1月)                      +0.5  (12月)
 建筑支出(%)                               +0.1  (1月)                      +1.5  (12月修正值)
 消费者信心                                82.3  (3月)                      78.3  (2月修正值)
 房屋开工(万户)                            90.7  (2月)                      90.9  (1月修正值)
 建筑许可(万户)                           101.8  (2月)                      94.5  (1月修正值)
 成屋销售(万户)                             460  (2月)                       462  (1月)
 新屋销售(万户)                              44  (2月)                      45.5  (1月修正值)
 工厂订单(%)                               -0.7  (1月)                     －2.0  (12月修正值)
 耐久财(耐用品)订单(%)                     -1.0  (1月)                      -4.2  (12月修正值)
 供应管理协会非制造业指数                  51.6  (2月)                      54.0  (1月)
 供应管理协会制造业指数                    53.2  (2月)                      51.3  (1月)
 趸售(批发)库存(%)                         +0.6  (1月)                      +0.4  (12月修正值)
 进口物价(%)                               +0.9  (2月)                      +0.4  (1月修正值)
 出口物价(%)                               +0.6  (2月)                      +0.2  (1月)
 单位劳工成本(%)                           -0.1  (第四季修正值)             -1.6  (第四季初值)
 非农业生产率(%)                           +1.8  (第四季修正值)             +3.2  (第四季初值)
 经常账(亿美元)                       赤字811.2  (第四季初值)          赤字963.7  (第三季修正值)
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