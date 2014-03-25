美国各类经济指标总览--2014/3/25

美国商务部周二公布，2月新屋销售年率为44万户，为2013年9月来最低，预估为44.5万户，1月修正后为45.5万户，前 值为46.8万户。美国2月新屋销售较前月下跌3.3%，1月为上升3.2%。 美国经济谘商会公布，3月美国消费者信心指数为82.3，为2008年1月以来最高，预估为78.6。2月消费者信心指数 被上修为78.3，前值为78.1。 当前值 前次值 失业率(%) 6.7 (2月) 6.6 (1月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加17.5 (2月) 增加12.9 (1月修正值) 平均时薪(%) +0.4 (2月) +0.2 (1月) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.1 (2月) +0.1 (1月) 不包括食品和能源CPI(%) +0.1 (2月) +0.1 (1月) 实质所得(%) 持平 (2月) +0.1 (1月) 生产者物价指数(PPI)(%) -0.1 (2月) +0.2 (1月修正值) 不包括食品和能源PPI(%) -0.2 (2月) +0.2 (1月修正值) 国内生产总值(GDP)(%) +2.4 (第四季修正值) +3.2 (第四季初值) GDP平减指数(%) +1.6 (第四季修正值) +1.3 (第四季初值) 零售销售(%) +0.3 (2月) -0.6 (1月修正值) 国际贸易收支(亿美元) 逆差391.0 (2月) 逆差389.8 (12月修正值) 雇佣成本(%) +0.4 (第三季) +0.5 (第二季修正值) 工业生产(%) +0.6 (2月) -0.2 (1月修正值) 产能利用率(%) 78.8 (1月) 78.5 (1月修正值) 初请失业金人数(万人) 32.0 (3月15日当周) 31.5 (3月8日当周) 联邦预算(亿美元) 赤字1,935 (2月) 赤字104.2 (1月) 领先指标(%) +0.5 (2月) +0.1 (1月修正值) 个人所得(%) +0.3 (1月) 持平 (12月) 个人消费支出(PCE)物价(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月) 消费者信贷(亿美元) 增加137 (1月) 增加159 (12月修正值) 企业库存(%) +0.4 (1月) +0.5 (12月) 建筑支出(%) +0.1 (1月) +1.5 (12月修正值) 消费者信心 82.3 (3月) 78.3 (2月修正值) 房屋开工(万户) 90.7 (2月) 90.9 (1月修正值) 建筑许可(万户) 101.8 (2月) 94.5 (1月修正值) 成屋销售(万户) 460 (2月) 462 (1月) 新屋销售(万户) 44 (2月) 45.5 (1月修正值) 工厂订单(%) -0.7 (1月) －2.0 (12月修正值) 耐久财(耐用品)订单(%) -1.0 (1月) -4.2 (12月修正值) 供应管理协会非制造业指数 51.6 (2月) 54.0 (1月) 供应管理协会制造业指数 53.2 (2月) 51.3 (1月) 趸售(批发)库存(%) +0.6 (1月) +0.4 (12月修正值) 进口物价(%) +0.9 (2月) +0.4 (1月修正值) 出口物价(%) +0.6 (2月) +0.2 (1月) 单位劳工成本(%) -0.1 (第四季修正值) -1.6 (第四季初值) 非农业生产率(%) +1.8 (第四季修正值) +3.2 (第四季初值) 经常账(亿美元) 赤字811.2 (第四季初值) 赤字963.7 (第三季修正值)