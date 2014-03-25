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债券 | 2014年 3月 25日 星期二 23:33 BJT

表格：美国财政部标售四周期国库券得标利率为0.045%，投标倍数为4.65

路透华盛顿3月25日 - 美国财政部称，其四周期国库券的荷兰式标售结果如下： 收益率(%) 高值 0.045 中值 0.040 低值 0.030 投资 0.046

价格/得标 价格 99.996500 高值得标比率 59.22% 投标倍数 4.65 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 30,000,059,600 总投标 139,587,014,600 竞争性投标得标 28,956,455,000 非竞争性投标得标 228,104,600 FED附加 0 发行细节 发行日 2014/03/27 到期日 2014/04/24 CUSIP码 912796CJ6

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面，请点选 ；债券发行相关报导请点选

(编译 利棣儿; 审校 母红)
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