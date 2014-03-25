表格：美国财政部标售四周期国库券得标利率为0.045%，投标倍数为4.65

欧股业绩：菲亚特克莱斯勒第一季利润增长11%，高于市场预期
路透米兰4月26日 - 菲亚特克莱斯勒公布第一季经调整的营业利润增长11%，高于市场预期，得益于除拉美外所有市场销量的改善。
路透华盛顿3月25日 - 美国财政部称，其四周期国库券的荷兰式标售结果如下： 收益率(%) 高值 0.045 中值 0.040 低值 0.030 投资 0.046
价格/得标 价格 99.996500 高值得标比率 59.22% 投标倍数 4.65 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 30,000,059,600 总投标 139,587,014,600 竞争性投标得标 28,956,455,000 非竞争性投标得标 228,104,600 FED附加 0 发行细节 发行日 2014/03/27 到期日 2014/04/24 CUSIP码 912796CJ6
CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面，请点选 ；债券发行相关报导请点选
(编译 利棣儿; 审校 母红)
路透米兰4月26日 - 菲亚特克莱斯勒公布第一季经调整的营业利润增长11%，高于市场预期，得益于除拉美外所有市场销量的改善。
路透上海4月26日 - 中国湖北省财政厅周三公告称，当日采用定向承销发行方式发行了总额200亿元人民 币的一般和专项地方债，一般债包括三、五、七、10年期品种，中标利率3.65%、3.81%、3.98%、3.97%，较区 间下限(同期限国债收益率五日均值)均上浮15%。 专项债含五、七、10年期品种，中标利率与同期限一般债一致，亦较区间下限上浮15%。 以下为本次定向地方债具体发行情况： 债券类别 规模(亿元) 期限(年) 利率(%) 基准利率(% 上浮基点(bp) 上浮幅度(% ) ) 一般债券 24.5712 3 3.65 3.17 48 15 24.5712 5
路透上海4月26日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *资兴市城市 8 7 4/26簿记建档 6.00% 上限6.00% AA 1.00 第3-7年偿还20%本金 建设投资 瀚华担保股份有限公司提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------