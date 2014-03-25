表格: 美国财政部标售两年期公债得标利率为0.469%，投标倍数为3.20

路透华盛顿3月25日 - 美国财政部称，其两年期公债的荷兰式标售结果如下： 收益率 高值 0.469% 中值 0.450% 低值 0.415% 价格/得标 价格 99.813097 高值得标比率 89.97% 投标倍数 3.20 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 32,000,113,000 总投标 102,388,938,000 竞争性投标得标 31,745,103,000 非竞争性投标得标 155,010,000 FED附加 0 初级市场交易商投标 71,115,000,000 初级市场交易商得标 11,914,475,000 直接投标 15,223,000,000 直接投标得标 6,836,000,000 间接投标 15,795,928,000 间接投标得标 12,994,628,000 发行细节 发行日 2014/03/31 到期日 2016/03/31 CUSIP码 912828C40