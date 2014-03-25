表格: 美国财政部标售两年期公债得标利率为0.469%，投标倍数为3.20

标题新闻：美亚太指挥官哈里斯告诉国会，美国在韩国部署的萨德反导系统应在未来几日开始运行
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路透华盛顿3月25日 - 美国财政部称，其两年期公债的荷兰式标售结果如下： 收益率 高值 0.469% 中值 0.450% 低值 0.415% 价格/得标 价格 99.813097 高值得标比率 89.97% 投标倍数 3.20 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 32,000,113,000 总投标 102,388,938,000 竞争性投标得标 31,745,103,000 非竞争性投标得标 155,010,000 FED附加 0 初级市场交易商投标 71,115,000,000 初级市场交易商得标 11,914,475,000 直接投标 15,223,000,000 直接投标得标 6,836,000,000 间接投标 15,795,928,000 间接投标得标 12,994,628,000 发行细节 发行日 2014/03/31 到期日 2016/03/31 CUSIP码 912828C40
CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(Committee on Uniform Securities Identification Procedures)(完)
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(编译 利棣儿；审校 母红)
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路透4月26日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存降幅大于预期，汽油和馏分油库存意外增加。