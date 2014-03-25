欧元区金融：德拉吉敦促银行在资产质量检查结果公布前迅速采取行动

路透巴黎3月25日 - 欧洲央行总裁德拉吉周二表示，银行应在央行公布银行业资产质量检查结果前迅速采取行动，解决资产负债表问题。他还强调，央行已准备好采取行动应对低通胀。

德拉吉在巴黎发表讲话时指出，“清理银行资产负债表的工作无需等到此轮评估结束后才进行。”银行资产质量评估结果将在今年10月公布。

“最佳的结果是银行高瞻远瞩，在评估过程结束前采取行动修正问题。”

德拉吉还表示，如果通胀滑落至央行的预期之下，欧洲央行准备采取行动。央行预期是，通胀将在今年攀升至1%，明年升至1.3%，后年升至1.5%。