欧元区金融：德拉吉敦促银行在资产质量检查结果公布前迅速采取行动

标题新闻：美亚太指挥官哈里斯告诉国会，美国在韩国部署的萨德反导系统应在未来几日开始运行
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路透巴黎3月25日 - 欧洲央行总裁德拉吉周二表示，银行应在央行公布银行业资产质量检查结果前迅速采取行动，解决资产负债表问题。他还强调，央行已准备好采取行动应对低通胀。
德拉吉在巴黎发表讲话时指出，“清理银行资产负债表的工作无需等到此轮评估结束后才进行。”银行资产质量评估结果将在今年10月公布。
“最佳的结果是银行高瞻远瞩，在评估过程结束前采取行动修正问题。”
德拉吉还表示，如果通胀滑落至央行的预期之下，欧洲央行准备采取行动。央行预期是，通胀将在今年攀升至1%，明年升至1.3%，后年升至1.5%。
“如果有关上述情景的任何下档风险出现，我们准备采取进一步货币政策举措，以便确保实现央行的政策使命，”他说，“我们将采取一切必要的行动来保持价格稳定。”(完)
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路透4月26日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存降幅大于预期，汽油和馏分油库存意外增加。