英国债市：英债/德债收益率差走宽，因魏德曼称欧洲央行可能购买资产

路透伦敦3月25日 - 10年期英债和可比德债收益率差周二走宽至逾一周最濶，此前一欧洲央行官员称央行可能考虑购买资产。

欧洲央行管委兼德国央行总裁魏德曼指出，欧洲央行买进银行资产以击退通缩，并非“毫无可能”，显示德国央行在这个议题上的态度有所软化。

他的讲话扶助提振德债相对于英债的吸引力，令10年期英债较可比德债收益率差走宽至114.2个基点，为3月14日来最濶，当时俄罗斯和乌克兰的紧张关系升级。

该收益率差之后收窄至113.4个基点。

Monument Securities英债策略师Marc Ostwald表示，英债跑输德债，因欧洲央行官员的讲话和一如市场预期的英国通胀数据合力拖累英债表现。

英国统计局周二公布，英国2月CPI较上年同期上升1.7%(预估为按年升1.7%)，按年增幅为2009年10月来最低。1月同比上升1.9%。

10年期英债 收益率最新升2个基点，报2.711%。(完)

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