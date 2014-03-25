全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因海岬型船和巴拿马型船运费下降

标题新闻：美亚太指挥官哈里斯告诉国会，美国在韩国部署的萨德反导系统应在未来几日开始运行
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路透3月25日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周二下跌，因海岬型船和巴拿马型船运费下降。
乾散货运价指数跌24点，至1,578点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数 下滑62点，或2.03%，至2,993点。日均获利下跌656美元，至24,314美元。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。
波罗的海巴拿马型船运价指数 降19点，或1.72%，报1,088点。日均获利跌147美元，至8,769美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
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路透4月26日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存降幅大于预期，汽油和馏分油库存意外增加。