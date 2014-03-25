欧元债市：公债收益率下跌，因数据疲弱和欧洲央行官员谈到放宽政策

* 欧元区公债收益率全面下跌，因全球数据疲弱

* 叶伦讲话带动的公债收益率升幅几乎完全被扭转

* 欧洲央行将采取更多刺激举措的言论支撑市场

路透伦敦3月25日 - 欧元区公债收益率周二下跌，因主要经济体的数据低于预期，以及欧洲央行官员谈到央行可能进一步推出刺激举措，这盖过了对美国联邦储备理事会(美联储/FED)较预期提前升息的忧虑。

很多欧元区公债收益率也几乎完全扭转了上周攀升多至10个基点的升幅，当时美联储主席叶伦意外暗示美联储可能较许多人的预期提早升息，令公债收益率攀升。

分析师表示，周二德国Ifo企业景气判断指数下降，以及周一德国和美国制造业数据弱于预期是欧元区公债修正的主要推动因素。

更多欧洲央行决策者称央行准备采取更多非常规举措以支撑脆弱的经济复苏和遏制欧元持续走强，也支撑欧元区公债需求。

德债 收益率跌1.5个基点，报1.57%，在上周叶伦讲话后一度上升至1.669%的高位。多数欧元区公债收益率周二下跌1-2个基点不等。

欧洲央行管委兼德国央行总裁魏德曼指出，欧洲央行买进银行资产以击退通缩，并非“毫无可能”，显示德国央行在这个议题上的态度有所软化。

欧洲央行管委会成员马库赫周二表示，欧元区通缩风险有所上升，央行管理委员会一些成员已经准备好在需要时采取果断举措。

西班牙 和意大利10年期公债 收益率均下跌3个基点，分别报3.33%和3.39%。(完)

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