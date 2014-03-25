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阿姆斯特丹市场报道 | 2014年 3月 26日 星期三 01:57 BJT

欧洲股市：上涨，受助于欧洲央行和中国可能推出经济刺激措施的前景

路透伦敦3月25日 - 欧洲股市周二反弹，因预期欧洲央行和中国央行将采取经济刺激举措，扶助应对经济成长放缓。

矿业股表现最佳，因臆测疲弱的制造业数据可能促使中国政府出台刺激举措，推动矿业股上涨。中国是全球最大金属消费国。

欧洲央行管委兼德国央行总裁魏德曼指出，欧洲央行买进银行资产以击退通缩，并非“毫无可能”，显示德国央行在这个议题上的态度有所软化。 魏德曼的讲话也支撑欧股。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收升1.3%，报1,310.83点，从上日录得1%的跌幅中反弹。

欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 收高1.4%，报3,096.64点。STOXX Europe 600基本资源指数 升幅更大，攀升2.6%。

英国富时100指数 收高1.3%，报6,604.89点；德国DAX指数 上涨1.63%，报9,338.40点；法国CAC-40指数 收涨1.59%，报4,344.12点。(完)
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