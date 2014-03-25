欧洲股市：上涨，受助于欧洲央行和中国可能推出经济刺激措施的前景

欧洲股市：小幅反弹，受企业业绩和银行股升势扶助
路透伦敦4月19日 - 欧洲股市周三反弹，因银行股回升，且部分企业首季业绩强劲，盖过了油气股下跌的影响。昨日欧股录得五个月最大单日跌幅。
路透伦敦3月25日 - 欧洲股市周二反弹，因预期欧洲央行和中国央行将采取经济刺激举措，扶助应对经济成长放缓。
矿业股表现最佳，因臆测疲弱的制造业数据可能促使中国政府出台刺激举措，推动矿业股上涨。中国是全球最大金属消费国。
欧洲央行管委兼德国央行总裁魏德曼指出，欧洲央行买进银行资产以击退通缩，并非“毫无可能”，显示德国央行在这个议题上的态度有所软化。 魏德曼的讲话也支撑欧股。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收升1.3%，报1,310.83点，从上日录得1%的跌幅中反弹。
欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 收高1.4%，报3,096.64点。STOXX Europe 600基本资源指数 升幅更大，攀升2.6%。
英国富时100指数 收高1.3%，报6,604.89点；德国DAX指数 上涨1.63%，报9,338.40点；法国CAC-40指数 收涨1.59%，报4,344.12点。(完)
路透伦敦4月19日 - 欧洲股市周三反弹，因银行股回升，且部分企业首季业绩强劲，盖过了油气股下跌的影响。昨日欧股录得五个月最大单日跌幅。
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透伦敦4月13日 - 欧洲股市周四收低，银行股领跌。泛欧STOXX 600指数收低0.4%，本周跌0.2%，结束之前两周连升的势头。