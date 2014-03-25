欧洲股市：上涨，受助于欧洲央行和中国可能推出经济刺激措施的前景

路透伦敦3月25日 - 欧洲股市周二反弹，因预期欧洲央行和中国央行将采取经济刺激举措，扶助应对经济成长放缓。

矿业股表现最佳，因臆测疲弱的制造业数据可能促使中国政府出台刺激举措，推动矿业股上涨。中国是全球最大金属消费国。

欧洲央行管委兼德国央行总裁魏德曼指出，欧洲央行买进银行资产以击退通缩，并非“毫无可能”，显示德国央行在这个议题上的态度有所软化。 魏德曼的讲话也支撑欧股。