金属期市：期铜升至两周高位，因预期中国将出台刺激措施

* 期铜跟随股市上涨
* 美国3月消费者信心升至2008年1月来最高
路透伦敦3月25日 - 期铜周二上升至两周最高水平，因大宗商品消费国中国将出台经济刺激措施的前景和市场风险意愿普遍改善，支撑铜价。
全球股市上涨，受助于西方国家为暂时结束乌克兰危机作出的努力，以及俄罗斯和乌克兰外长举行首次会议的消息。
美国3月消费者信心指数升至2008年1月以来最高，和近期公布的正面数据一致，显示今年初经济疲弱是和天气恶劣有关。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收升2.01%，报每吨6,603美元，盘中升至6,623.75美元高位，此为3月11日来最高。
Sucden资深分析师Myrto Sokou认为，期铜上涨，与市场寄望中国将出台经济刺激举措有关。
中国弱于预期的制造业增长数据直指今年头三个月制造业活动萎缩，令市场预期中国政府将出台刺激措施以遏制经济成长放缓的势头。
三个月期镍 上升0.50%，报每吨16,190美元。期铝 收高1.27%，报1,752美元。期锡 收涨1.2%，报23,200美元。
印尼最大锡矿商PT Timah 预计，2014年全球锡供应缺口将从2013年的7,400吨扩大至2万吨，因印尼政府的一项强制规定要求，所有锡锭必须透过国内平台交易后方能出口。这抑制了印尼的锡出口。
期铅 最后买入价上扬0.58%，报2,084美元。期锌 最后买入价大涨2.31%，报1,990美元，盘中升至约两周高位1,997.75美元。(完)
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(编译 利棣儿；审校 母红)