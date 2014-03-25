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市场报道 | 2014年 3月 26日 星期三 04:44 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆收高，因技术性买盘

路透芝加哥3月25日 - 美国大豆期货周二上涨，交易商说，受助于技术性买盘和担忧美国供应紧张。

指标芝加哥期货交易所(CBOT)-5月大豆期货 在早盘下跌至接近20日移动均线后，寻获支撑。

路透调查显示，分析师预估均值是，美国农业部将在3月31日公布的种植意向报告中称，美国农户计划种植大豆为8,107.5万英亩，将创纪录高位。

2月时，美国农业部预期大豆种植面积为7,950万英亩。

5月大豆合约 收高2-1/2美分，报每蒲式耳14.28美元。

5月豆粕合约 收涨1.7美元，报每短吨463.7美元。5月豆油合约 跌0.1美分，报40.74美分。

今日CBOT大豆预估成交量为103,548口，豆粕为44,098口，豆油为63,154口。

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
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