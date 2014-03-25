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市场报道 | 2014年 3月 26日 星期三 04:45 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米三日内首日下跌，因锁定获利

路透芝加哥3月25日 - 美国玉米期货周二下跌，交易商表示，因投资人锁定获利，且在下周美国农业部公布年度春季种植报告前投资人调整头寸。

芝加哥期货交易所(CBOT)交投最活跃的5月玉米期货 在约4.85美元的10日移动均线切入位获得支撑，今日收低3-1/2美分，报4.86-1/2美元。

路透对分析师的调查显示，分析师预计美国农业部玉米种植面积预估将为9,274.8万英亩，低于上年的9,536.5万英亩。分析师预期，玉米季度库存将达70.99亿蒲式耳，低于上季的104.26亿蒲式耳。

今日CBOT玉米期货成交量预计为159,137口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
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