全球金市：从五周低位反弹，因低吸买盘和技术性买入

路透纽约/伦敦3月25日 - 金价周二小涨，因低吸买盘、技术性买入和地缘政治紧张关系等因素合力扶助黄金在上日下跌2%后反弹。
在数据显示美国3月消费者信心急升至六年高位和1月房价大幅上涨后，金价盘初挫跌至五周低位，因数据显示经济表现强劲。
分析师表示，利多的“黄金交叉”技术形态支撑金价，带动技术性买入。
1757 GMT，现货金 上涨0.2%，报每盎司1,311.26美元，稍早触及1,305.59美元。
纽约商品期货交易所(COMEX)-4月期金 收高20美分，报每盎司1,311.40美元。路透初步数据显示，成交量较30日均值多约10%。
金价升幅受限，此前美国费城联储总裁普洛瑟称，美国联邦储备理事会(FED/美联储)应该将利率目标设定为到2015年底将短期利率调升至3%，到2016年调升至4%。 。
欧洲央行管委兼德国央行总裁魏德曼指出，欧洲央行买进银行资产以击退通缩，并非“毫无可能”，显示德国央行在这个议题上的态度有所软化。
全球最大黄金支持上市交易基金SPDR Gold Trust 的黄金持仓量周一上升至821.47吨，为12月来最高，反映投资人对黄金的兴致。
香港政府统计处周二数据显示，2月份香港对中国内地的黄金总出口为125,004公斤(125.004吨)，按月升近22%；月内净流入中国的黄金量按月亦增25%。
不过，交易员称，人民币走低和中国黄金价格贴水将可能限制3月的黄金需求。
现货银 涨0.1%，报每盎司19.91美元。现货铂金 下跌0.5%，报每盎司1,415.50美元。
现货钯金 下滑0.7%，报每盎司786美元。
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最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前
结算价 变动 涨跌% 成交量
COMEX黄金期货 1311.40 0.20 0.0 1306.00 1318.00 142,542
COMEX白银期货 19.979 -0.088 -0.4 19.905 20.215 33,675
COMEX铂金期货 1420.90 -10.30 -0.7 1420.00 1437.00 14,348
COMEX钯金期货 789.40 -4.95 -0.6 783.20 797.50 4,594
现货金 1311.26 2.14 0.2 1306.50 1317.25
现货银 19.910 0.020 0.1 19.920 20.190
现货铂金 1415.50 -7.00 -0.5 1421.50 1433.50
现货钯金 786.00 -5.40 -0.7 784.50 794.25(完)
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(编译 利棣儿；审校 母红)