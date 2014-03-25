路透专访：费希尔称只有当联储确信经济复苏站稳脚跟后才会升息

路透纽约3月25日 - 美国达拉斯联储总裁费希尔周二接受路透采访时称，美国联邦储备理事会(FED/美联储)将保持利率在近零水平，直至确信美国经济复苏已站稳脚跟。他的讲话巩固了在联储结束购债到开始收紧政策之间还有“相当长一段时间”的观点。

“无论是六个月还是管他多少个月，这是联邦基金委员会的意愿，我支持这一意愿，”他在说到最后一次购债和升息之间的时间差时表示，“很显然，必须警惕不要保持低利率过长时间。”