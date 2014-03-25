路透专访：费希尔称只有当联储确信经济复苏站稳脚跟后才会升息

标题新闻：美亚太指挥官哈里斯告诉国会，美国在韩国部署的萨德反导系统应在未来几日开始运行
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路透纽约3月25日 - 美国达拉斯联储总裁费希尔周二接受路透采访时称，美国联邦储备理事会(FED/美联储)将保持利率在近零水平，直至确信美国经济复苏已站稳脚跟。他的讲话巩固了在联储结束购债到开始收紧政策之间还有“相当长一段时间”的观点。
费希尔称，“我们将保持利率在较低区间内，直至我们确信经济复苏已顺利展开。”
“无论是六个月还是管他多少个月，这是联邦基金委员会的意愿，我支持这一意愿，”他在说到最后一次购债和升息之间的时间差时表示，“很显然，必须警惕不要保持低利率过长时间。”
以下是费希尔的讲话：
* 在美联储确信美国经济复苏正在顺利展开之前，利率将保持在近零水平-采访 * 美联储需要警惕不要等太长的时间才收紧政策-采访(完)
(编译 母红; 审校 利棣儿)
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路透4月26日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存降幅大于预期，汽油和馏分油库存意外增加。