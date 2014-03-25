美国债市：今日标售的两年期公债需求强劲但初级市场交易商需求不旺

欧股业绩：菲亚特克莱斯勒第一季利润增长11%，高于市场预期
路透米兰4月26日 - 菲亚特克莱斯勒公布第一季经调整的营业利润增长11%，高于市场预期，得益于除拉美外所有市场销量的改善。
* 初级市场交易商在两年期公债标售的买入规模不大
* 财政部将周三标售350亿美元五年期公债
* 美联储买入11.5亿美元2036-2044年到期公债
路透纽约3月25日 - 美国五年期公债收益率周二持稳，此前财政部标售320亿美元两年期新债获得强劲需求，尽管初级市场交易商买入规模不大，令人忧虑周三进行的五年期公债标售需求如何。
自美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦上周三讲话以来，中短期公债一直受创。叶伦称在当前的购债计划结束六国月后，美联储将可能升息，暗示可能最早在明年春季升息。
两年期公债标售通常是表现最稳定的公债标售质疑，因相对较短的年期吸引良好需求。
但在今天的两年期公债标售中，初级市场交易商购买的规模仅占供应的37.5%，远低于均值49%，且为2008年12月来最小规模，令人担忧美国升息前景正削弱部份公债的买入兴致。
这对周三进行的350亿美元五年期公债标售而言不是个好兆头。自叶伦上周三讲话以来，中期公债遭受的抛售最猛。
“有可能周三标售中会再度出现交易商需求疲弱的情况，但我不肯定买需是否会同样强劲，”Jefferies货币市场分析师Thomas Simons说。“如果要判断风险倾向，我认为今日的标售结果对明日标售而言不是个好兆头。”
这次两年期公债标售的得标利率为0.469%，略低于标售前二级市场的水平。包括基金经理和其他投资人的间接投标买入规模占供应的40.9%，为2011年11月来最高。
财政部周三将标售350亿美元五年期公债，周四标售290亿美元七年期公债，以及在周三续发130亿美元两年期浮息债券。
在周二标售后，五年期公债 收益率报大约1.72%，低于周一的1.77%，为1月9日来最高。
投资人周二也降低对公债收益率曲线将继续趋平的押注，因他们为本周的新债供应作准备，且他们等待将新的美国经济数据出炉，寻找经济力道的进一步线索。
美国商务部周二公布2月新屋销售年率为44万户，为去年9月来最低，但一份民间部门数据显示美国3月消费者信心升至六年高位，反映经济受寒冬拖累后重获动能。
美国1月耐久财订单和Markit服务业采购经理人指数(PMI)将在周三出炉，其他在本周公布的重大经济数据还包括周四出炉的第四季GDP终值。
指标10年期公债 价格跌1/32，收益率报2.73%，和周一几无变动。30年期公债 价格跌8/32，收益率报3.59%，上日报3.57%。
美联储周二买入11.5亿美元2036-2044年到期公债。美联储周三将买进22.5-27.5亿美元2021-2024年到期公债。
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价格 变动 收益率%
两年期公债 99-21/32 (+01/32) 0.425
五年期公债 98-32/32 (+03/32) 1.716
10年期公债 100-05/32 (+01/32) 2.732
30年期公债 100-28/32 (-03/32) 3.577(完)
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路透米兰4月26日 - 菲亚特克莱斯勒公布第一季经调整的营业利润增长11%，高于市场预期，得益于除拉美外所有市场销量的改善。
路透上海4月26日 - 中国湖北省财政厅周三公告称，当日采用定向承销发行方式发行了总额200亿元人民 币的一般和专项地方债，一般债包括三、五、七、10年期品种，中标利率3.65%、3.81%、3.98%、3.97%，较区 间下限(同期限国债收益率五日均值)均上浮15%。 专项债含五、七、10年期品种，中标利率与同期限一般债一致，亦较区间下限上浮15%。 以下为本次定向地方债具体发行情况： 债券类别 规模(亿元) 期限(年) 利率(%) 基准利率(% 上浮基点(bp) 上浮幅度(% ) ) 一般债券 24.5712 3 3.65 3.17 48 15 24.5712 5
路透上海4月26日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *资兴市城市 8 7 4/26簿记建档 6.00% 上限6.00% AA 1.00 第3-7年偿还20%本金 建设投资 瀚华担保股份有限公司提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------