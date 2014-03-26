更正-美国债市：今日标售的两年期公债需求强劲但初级市场交易商需求不旺

标题新闻：美联储理事鲍威尔建议去除银行压力测试中监管机构所采用的质化标准
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(更正：英文原文有误，正文倒数第三段应为”美国2月耐久财订单“，而非”美国1月耐久财订单“)
* 初级市场交易商在两年期公债标售的买入规模不大
* 财政部将周三标售350亿美元五年期公债
* 美联储买入11.5亿美元2036-2044年到期公债
路透纽约3月25日 - 美国五年期公债收益率周二持稳，此前财政部标售320亿美元两年期新债获得强劲需求，尽管初级市场交易商买入规模不大，令人忧虑周三进行的五年期公债标售需求如何。
自美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦上周三讲话以来，中短期公债一直受创。叶伦称在当前的购债计划结束六国月后，美联储将可能升息，暗示可能最早在明年春季升息。
两年期公债标售通常是表现最稳定的公债标售质疑，因相对较短的年期吸引良好需求。
但在今天的两年期公债标售中，初级市场交易商购买的规模仅占供应的37.5%，远低于均值49%，且为2008年12月来最小规模，令人担忧美国升息前景正削弱部份公债的买入兴致。
这对周三进行的350亿美元五年期公债标售而言不是个好兆头。自叶伦上周三讲话以来，中期公债遭受的抛售最猛。
“有可能周三标售中会再度出现交易商需求疲弱的情况，但我不肯定买需是否会同样强劲，”Jefferies货币市场分析师Thomas Simons说。“如果要判断风险倾向，我认为今日的标售结果对明日标售而言不是个好兆头。”
这次两年期公债标售的得标利率为0.469%，略低于标售前二级市场的水平。包括基金经理和其他投资人的间接投标买入规模占供应的40.9%，为2011年11月来最高。
财政部周三将标售350亿美元五年期公债，周四标售290亿美元七年期公债，以及在周三续发130亿美元两年期浮息债券。
在周二标售后，五年期公债 收益率报大约1.72%，低于周一的1.77%，为1月9日来最高。
投资人周二也降低对公债收益率曲线将继续趋平的押注，因他们为本周的新债供应作准备，且他们等待将新的美国经济数据出炉，寻找经济力道的进一步线索。
美国商务部周二公布2月新屋销售年率为44万户，为去年9月来最低，但一份民间部门数据显示美国3月消费者信心升至六年高位，反映经济受寒冬拖累后重获动能。
美国2月耐久财订单和Markit服务业采购经理人指数(PMI)将在周三出炉，其他在本周公布的重大经济数据还包括周四出炉的第四季GDP终值。
指标10年期公债 价格跌1/32，收益率报2.73%，和周一几无变动。30年期公债 价格跌8/32，收益率报3.59%，上日报3.57%。
美联储周二买入11.5亿美元2036-2044年到期公债。美联储周三将买进22.5-27.5亿美元2021-2024年到期公债。
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价格 变动 收益率%
两年期公债 99-21/32 (+01/32) 0.425
五年期公债 98-32/32 (+03/32) 1.716
10年期公债 100-05/32 (+01/32) 2.732
30年期公债 100-28/32 (-03/32) 3.577(完)
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