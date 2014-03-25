拉美汇市：巴西雷亚尔兑美元上涨，焦点在美国消费者信心数据

欧股业绩：菲亚特克莱斯勒第一季利润增长11%，高于市场预期
路透米兰4月26日 - 菲亚特克莱斯勒公布第一季经调整的营业利润增长11%，高于市场预期，得益于除拉美外所有市场销量的改善。
路透里约热内卢3月25日 - 巴西雷亚尔兑美元周二上涨，因投资人对巴西信贷评等被下调的消息无甚反应，反而将焦点放在令人鼓励的美国消费者信心数据上。
巴西雷亚尔兑美元 上涨0.5%，在开盘后小幅下跌，对周一稍晚标准普尔将巴西信用评级下调至最低投资级BBB-作反应。
尽管一些巴西决策者对该国信用评级被下调的时间感到意外，但金融市场无甚反应，因市场大致已消化这一可能性。
投资人将焦点放在美国3月消费者信心数据升至逾六年高位。(完)
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路透米兰4月26日 - 菲亚特克莱斯勒公布第一季经调整的营业利润增长11%，高于市场预期，得益于除拉美外所有市场销量的改善。
路透上海4月26日 - 中国湖北省财政厅周三公告称，当日采用定向承销发行方式发行了总额200亿元人民 币的一般和专项地方债，一般债包括三、五、七、10年期品种，中标利率3.65%、3.81%、3.98%、3.97%，较区 间下限(同期限国债收益率五日均值)均上浮15%。 专项债含五、七、10年期品种，中标利率与同期限一般债一致，亦较区间下限上浮15%。 以下为本次定向地方债具体发行情况： 债券类别 规模(亿元) 期限(年) 利率(%) 基准利率(% 上浮基点(bp) 上浮幅度(% ) ) 一般债券 24.5712 3 3.65 3.17 48 15 24.5712 5
路透上海4月26日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *资兴市城市 8 7 4/26簿记建档 6.00% 上限6.00% AA 1.00 第3-7年偿还20%本金 建设投资 瀚华担保股份有限公司提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------