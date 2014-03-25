拉美汇市：巴西雷亚尔兑美元上涨，焦点在美国消费者信心数据

路透里约热内卢3月25日 - 巴西雷亚尔兑美元周二上涨，因投资人对巴西信贷评等被下调的消息无甚反应，反而将焦点放在令人鼓励的美国消费者信心数据上。

尽管一些巴西决策者对该国信用评级被下调的时间感到意外，但金融市场无甚反应，因市场大致已消化这一可能性。