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市场报道 | 2014年 3月 26日 星期三 04:17 BJT

美国股市：道琼工业指数收涨0.56%，Nasdaq指数上升0.19%

路透纽约3月25日 - 美国股市周二收涨，从两日跌势中反弹，因强劲的消费者信心数据使投资人对经济的乐观看法增强。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收涨91.19点，或0.56%，至16,367.88点；标准普尔500指数 上升8.18点，或0.44%，至1,865.62点；Nasdaq指数 收高7.883点，或0.19%，至4,234.268点。(完)
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