版本:
中国
市场报道 | 2014年 3月 26日 星期三 05:46 BJT

加拿大股市：上涨，因美国数据强劲和乌克兰局势缓和

路透多伦多3月25日 - 加拿大主要股指周二上涨，因良好的经济数据显示美国经济的劲道，且围绕乌克兰的紧张局势略为缓和。

对中国政府可能公布刺激举措的臆测提振铜价，且令多元化矿商Teck Resources Ltd 股价劲升逾3%。

周二公布的数据显示美国3月消费者信心升至六年高位，且1月房价攀升。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨20.94点，或0.15%，报14,299.49点。10大类股中有六种收高。

金融股上涨0.2%，材料股攀升0.9%。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐