《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--3月25日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 61.92 -2.24 -3.49 5701565
搜狐 69.13 +2.15 +3.21 956612
网易 64.75 -0.14 -0.22 778397
百度 156.05 -1.33 -0.85 4288767
台湾
台湾积体电路 19.12 +0.48 +2.58 3436719
联电 2.02 +0.02 +1.00 240980
日月光 5.20 +0.09 +1.76 231869
硅品精密 6.67 +0.04 +0.60 361098
和信超媒体 1.50 -0.04 -2.60 385208
友达 3.41 +0.03 +0.89 159171
中华电信 30.62 +0.16 +0.53 39675
台湾国际航电 54.46 -0.49 -0.89 800739
香港
中国移动 43.78 +0.67 +1.55 310765
中国联通 12.62 +0.16 +1.28 222449
中国电信 43.77 +0.61 +1.41 13132
中芯国际 3.88 -0.01 -0.26 11443
电讯盈科 0.00 +0.00 +0.00 150
(完)
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(整理 张涛；审校 戴素萍)