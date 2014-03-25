《综述》西方与俄罗斯暗示乌克兰危机暂时告一段落

**和解姿态**

俄罗斯周一两度做出和解姿态，该国经济部副部长此前表示，今年第一季度可能多至700亿美元资本撤离该国。

俄罗斯外长拉夫罗夫(Sergei Lavrov)首次会晤乌克兰外长Andriy Deshchytsia，尽管俄方并不承认这个乌克兰政府。

俄方还允许欧洲安全与合作委员会(OSCE)观察员开始在乌克兰展开工作，但称范围不包括克里米亚地区。

乌克兰外交部称Deshchytsia抗议俄罗斯吞并克里米亚。拉夫罗夫表示俄罗斯不打算在乌克兰东部和南部地区使用武力，而且“双方同意不要让克里米亚问题进一步升级，否则可能造成人员伤亡。”

乌克兰政府命令，在克里米亚剩余部队因安全考虑撤出该地区。此前，俄军攻击一个海军基地和登陆舰时开枪警告并使用震撼手榴弹(stun grenades)，但没有人员伤亡。

**望达成IMF协议**

乌克兰财长Oleksander Shlapak表示，他正在与国际货币基金组织(IMF)协商，寻求获得一笔150-200亿美元的贷款，因为持续数月的政治动荡和管理不善已经严重削弱该国经济。他预计该国经济今年会衰退3%。

奥巴马还敦促IMF尽快就一项乌克兰金援计划达成协议，这将开启欧盟和美国对乌克兰的更多援助。