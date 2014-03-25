《综述》消费者信心足房价涨，美国经济成长前景明亮

尽管2月30年期固息抵押贷款利率已从去年9月时的高位4.49%降至约4.3%，但仍较上年同期高出整整一个百分点。

“支付能力恶化以及库存仍紧俏，导致更多美国人今年重新考虑购房计划，”西雅图Redfin的分析师Ellen Haberle表示。

尽管市场上的新屋供应数量达到2010年12月以来最高，但库存仍然紧俏。以2月的销售速度计算，5.2个月就可以把库存消化掉，高于1月时的5.0个月，也是去年9月以来最高。通常认为6.0个月是比较合适的水准。