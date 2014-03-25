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货币新闻 | 2014年 3月 26日 星期三 07:00 BJT

《综述》消费者信心足房价涨，美国经济成长前景明亮

2月新屋销售下降与二手房销售和建筑活动等其他数据相一致，给楼市勾勒出一幅悲观画面。

其中部分原因在于冬季天气寒冷，但供应紧张以及抵押贷款利率上升也产生影响。

尽管2月30年期固息抵押贷款利率已从去年9月时的高位4.49%降至约4.3%，但仍较上年同期高出整整一个百分点。

“支付能力恶化以及库存仍紧俏，导致更多美国人今年重新考虑购房计划，”西雅图Redfin的分析师Ellen Haberle表示。

尽管市场上的新屋供应数量达到2010年12月以来最高，但库存仍然紧俏。以2月的销售速度计算，5.2个月就可以把库存消化掉，高于1月时的5.0个月，也是去年9月以来最高。通常认为6.0个月是比较合适的水准。

东北部地区销售锐减32.4%，为2012年10月以来最大降幅，表明严寒天气继续冲击房屋销售。

同样遭受严寒天气冲击的南部地区销售下降1.5%,。中西部地区销售激增36.7%，但西部地区减少15.9%。(完) (编译 张涛/李爽/朱小军 审校 孙茉莉/侯向明/许娜)
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