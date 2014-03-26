更正-韩国个股：现代汽车将签署备忘录，在中国建立新厂

欧洲汇市：英镑恢复涨势，受英国大选的乐观情绪推动
路透伦敦4月20日 - 英镑兑美元周四上涨，而美元普遍走低。调查显示，英国首相特雷莎梅的保守党有望在6月的大选中获得压倒性胜利，从而使她在两年的退欧谈判中获得更多授权。
(英文原文有误，澄清是现代“在中国的第四座组装厂”，而非”在重庆的第四座组装厂“)
路透首尔3月26日 - 韩国现代汽车 表示，集团主席郑梦九计划周四签署初步协议，在中国建立第四座汽车组装厂。
一位消息人士周三告诉路透，现代的中国合资公司可能向规划中的工厂投资约1万亿(兆)韩元(9.2648亿美元)，这座重庆新厂计划于2016年初投产。
该消息人士还表示，新厂的年产能为30万辆。(完)
(编译 王兴亚；审校 侯向明)
路透伦敦4月20日 - 英镑兑美元周四上涨，而美元普遍走低。调查显示，英国首相特雷莎梅的保守党有望在6月的大选中获得压倒性胜利，从而使她在两年的退欧谈判中获得更多授权。
路透东京4月21日 - 日本东芝的债权人--三井住友信托银行表示，全力支持目前陷入困境的东芝。东芝目前努力出售几项核心资产，力保一线生机。
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