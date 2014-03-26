更正-韩国个股：现代汽车将签署备忘录，在中国建立新厂

(英文原文有误，澄清是现代“在中国的第四座组装厂”，而非”在重庆的第四座组装厂“)

路透首尔3月26日 - 韩国现代汽车 表示，集团主席郑梦九计划周四签署初步协议，在中国建立第四座汽车组装厂。

一位消息人士周三告诉路透，现代的中国合资公司可能向规划中的工厂投资约1万亿(兆)韩元(9.2648亿美元)，这座重庆新厂计划于2016年初投产。

该消息人士还表示，新厂的年产能为30万辆。(完)