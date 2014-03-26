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市场报道 | 2014年 3月 26日 星期三 08:40 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--3月26日-4月2日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程：

    3月24日当周
    GMT时间  经济指标/活动                              公布时段       预估值       前值
    
    3月26日(三)
     --   美国建筑许可年率(万户)                       2月修正值          --       101.8
    1100  美国抵押贷款市场指数                       3月21日当周          --       369.0
              再融资指数                                                  --     1,528.4
    1230  美国耐久财订单                                     2月        +1.0%      -1.0%
              扣除运输的耐久财订单                                      +0.3%      +1.1%
              扣除国防的耐久财订单                                        --       -1.7%
              扣除飞机的非国防资本财订单                                +0.7%      +1.5%
    1343  美国Markit综合采购经理人指数(PMI)              3月初值          --        54.1
    1345  美国Markit服务业PMI                            3月初值          --        53.3
    
    3月27日(四)
    1230  美国企业获利                                第四季初值          --       +2.4%
    1230  美国实质国内生产总值(GDP)                   第四季终值        +2.7%      +2.4%
              最终销售                                                  +2.4%      +2.3%
              GDP隐性平减指数                                           +1.6%      +1.6%
              个人消费支出(PCE)物价指数                                 +1.0%      +1.0%
              核心PCE物价指数                                           +1.3%      +1.3%
    1230  美国一周初请失业金人数(万人)               3月22日当周         32.5         32
              四周均值(万人)                                              --        32.7
              续请失业金人数(万人)                   3月15日当周        287.5      288.9
    1400  美国成屋待完成销售                                 2月         持平      +0.1%
    1500  美国堪萨斯城联邦储备银行综合指数                   3月          --         正4
    
    3月28日(五)
     --   美国达拉斯联邦储备银行PCE物价指数                  2月          --       +0.6%
    1230  美国实质个人支出                                   2月          --       +0.4%
              个人所得                                                  +0.2%      +0.3%
              PCE物价指数(较前月)                                         --       +0.1%
              核心PCE物价指数(较上年同期)                                 --       +1.1%
              核心PCE物价指数(较前月)                                   +0.1%      +0.1%
    1355  路透/密西根大学美国消费者信心指数              3月终值         80.5       79.9
                                   现况指数                              96.3       96.1
                                   预期指数                              70.2       69.4
    1430  美国ECRI经济领先指标                       3月21日当周          --       132.9
    
    
    3月31日当周
    GMT时间  经济指标/活动                              公布时段       预估值       前值
    
    3月31日(一)
    1230  加拿大GDP(较前月)                                  1月          --       -0.5%
    1345  美国芝加哥采购经理人指数(PMI)                      3月         58.5       59.8
    
    4月1日(二)
     --   美国整体汽车销售年率(万辆)                         3月        1,560       1,534
    1145  美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周)            3月29日当周          --        -1.5%
    1230  加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月)                  2月          --        +1.4%
                                   (较上年同期)                           --        +2.3%
    1255  美国Redbook连锁店销售(较上年同期)          3月29日当周          --        +3.1%
    1330  加拿大RBC经季节调整的制造业PMI                     3月          --         52.9
    1343  美国Markit制造业PMI                            3月终值          --         55.5
    1400  美国建筑支出(较前月)                               2月        +0.2%       +0.1%
    1400  美国IBD消费者信心指数                              4月          --         45.1
    1400  美国供应管理协会(ISM)制造业指数                    3月         53.6        53.2
              ISM制造业投入物价分项指数                                  58.6        60.0
              ISM制造业就业分项指数                                      52.6        52.3
              ISM制造业新订单分项指数                                     --         54.5
    1430  美国达拉斯联邦储备银行服务业指数                   3月          --          9.8
    
    4月2日(三)
    1100  美国抵押贷款市场指数                       3月28日当周          --          --
              再融资指数                                                  --          --
    1215  美国ADP就业报告(万人)                              3月     增加19.5    增加13.9
    1345  美国纽约ISM企业活动指数                            3月          --        626.1
    1400  美国工厂订单                                       2月        +0.9%       -0.7%
              耐久财订单                               2月修正值          --          --
              扣除运输的耐久财订单                                        --          --
              扣除国防的耐久财订单                                        --          --
              扣除飞机的非国防资本财订单                                  --          -- (完)
    
    
   
 经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大                       日本与韩国                  
    欧洲                               澳洲与新西                  
                                       兰           
    中国                               台湾                        
 
 已公布经济指标一览
    美国                               日本                        
    欧洲                               韩国                        
    中国                               香港                        
    澳洲                               台湾                        
 
 (整理 王翔琼；审校 王兴亚)
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