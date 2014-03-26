《美债周三展望》两年期公债标售交易商需求不旺，关注后续公债标售

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文但内容未有调整)

* 市场交易商在两年期公债标售中买入规模不大

* 财政部周三标售350亿美元五年期公债

* 美联储买入11.5亿美元2036-2044年到期公债

路透纽约3月25日 - 美国五年期公债收益率周二持稳。财政部标售320亿美元两年期新债获得强劲需求，但市场交易商买入规模不大，令人忧虑周三进行的五年期公债标售需求如何。

自美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦上周三讲话以来，中短期公债一直受创。叶伦称在当前的购债计划结束六个月后，美联储将可能升息，暗示可能最早在明年春季升息。

两年期公债标售通常是表现最稳定的公债标售之一，因其年期相对较短吸引良好需求。

但在今天的两年期公债标售中，市场交易商购买量仅占37.5%，远低于均值49%，且为2008年12月来最小规模，令人担忧美国升息前景正削弱对公债的部分买入兴致。

这对周三进行的350亿美元五年期公债标售而言不是个好兆头。自叶伦上周三讲话以来，中期公债遭受的抛售最猛。

“有可能周三标售中会再度出现交易商需求疲弱的情况，但我不肯定买方需求是否会同样强劲，”Jefferies货币市场分析师Thomas Simons说。“如果要判断风险倾向，我认为今日的标售结果对明日标售而言不是个好兆头。”

这次两年期公债标售的得标利率为0.469%，略低于标售前二级市场的水平。包括基金经理和其他投资人的间接投标买入规模占供应的40.9%，为2011年11月来最高。

财政部周三将标售350亿美元五年期公债，周四标售290亿美元七年期公债，以及在周三续发130亿美元两年期浮息债券。

在周二标售后，五年期公债 收益率报大约1.72%，低于周一的1.77%，后者为1月9日来最高。

投资人周二也降低对公债收益率曲线将继续趋平的押注，他们在为本周的新债供应作准备，并等待新的美国经济数据出炉，寻找经济力道的进一步线索。

美国商务部周二公布2月新屋销售年率为44万户，为去年9月来最低，但一份民间部门数据显示美国3月消费者信心升至六年高位，反映经济受寒冬拖累后重获动能。

美国2月耐久财订单和Markit服务业采购经理人指数(PMI)将在周三出炉，其他在本周公布的重大经济数据还包括周四出炉的第四季GDP终值。

指标10年期公债 价格跌1/32，收益率报2.73%，较周一几无变动。30年期公债 价格跌8/32，收益率报3.59%，上日报3.57%。

美联储周二买入11.5亿美元2036-2044年到期公债。美联储周三将买进22.5-27.5亿美元2021-2024年到期公债。(完)

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