《美国上市公司业绩公布日程表》--3月26日至4月2日

标题新闻：美亚太指挥官哈里斯告诉国会，美国在韩国部署的萨德反导系统应在未来几日开始运行
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汤森路透3月25日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司。每股盈余(EPS)单位为美元。
公布时间 业绩季度及公司名称 代码 预估 预估值 上年同期
EPS 数目 EPS
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26 Mar AMC Q3 2014 Paychex 0.42 20 0.40
27 Mar BMO Q2 2014 埃森哲(Accenture) 1.04 19 1.00
27 Mar BMO Q4 2013 Gamestop Corp. 1.93 21 2.16
27 Mar AMC Q4 2014 红帽(Red Hat, Inc.) 0.37 31 0.36
02 Apr BMO Q2 2014 孟山都(Monsanto) 3.08 21 2.73
如无特殊说明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 王翔琼；审校 王兴亚)
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路透4月26日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存降幅大于预期，汽油和馏分油库存意外增加。