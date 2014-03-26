《中国报摘》--中国证券报3月26日

* 头版头条:

--中国国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，安排马航客机失联事件新情况相关应对工作，部署进一步促进资本市场健康发展，确定今年深化医药卫生体制改革重点工作。

* 其他:

--50家私募基金管理机构获得第二批私募基金管理人登记证书，成为可以从事私募证券投资、股权投资、创业投资等私募基金投资管理业务的金融机构。

--上海金融办主任郑杨透露，上海证券交易所将在自贸区内设立国际金融资产交易平台，证监会已经原则同意。据了解，上交所在自贸区的这个平台定位为私募市场。所以，国际金融资产交易平台与国际板是不同的。

--中国人寿 去年实现净利润247.65亿元人民币，同比增长123.9%；期内投资收益959.11亿元，总投资收益率为4.86%。

--华夏、嘉实、景顺长城、华商、金鹰等基金公司率先披露旗下基金2013年年报。多家基金认为，2014年将关注宏观经济领域各种风险点的释放，操作上将保持相对谨慎，仍然关注经济产业结构升级所催生的结构性投资机会。

--针对近期快捷支付限额调整问题，天弘基金有关人士认为，以安全性作为限额的理由有些牵强，应当尊重客户的选择，不应破坏用户习惯。

--上海银行业动产质押信息平台近期正式上线，上海银监局副局长谈伟宪表示，平台的建立是银行、仓储、钢贸企业在吸取了钢贸风险教训后的一个根本性措施，先从钢贸开始试，经验成熟后推广到整个动产质押的融资领域。

--中国国航 去年实现营业收入976亿元，同比下降2%，净利润33亿元，同比下滑32%。