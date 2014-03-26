更正-《焦点》德国央行总裁改口称有推出QE可能，向欧洲央行打开方便之门

(更正：正文第一段译文有误，应为”这标志着德国央行在争议政策上的立场大幅软化“，而非”这标志着欧洲央行在争议政策上的立场大幅软化“)

* 德国央行总裁魏德曼称ECB有推出QE可能

* 魏德曼倾向于以负存款利率应对欧元走强

* 利卡宁表示，负存款利率不再是争议话题

* 德拉吉称，欧洲央行已准备好必要时采取行动

路透法兰克福3月25日 - 德国央行表示，欧洲央行(ECB)可能会从银行购入贷款或其他资产，以帮助支撑欧元区经济。这标志着德国央行在这项受到争议政策上的立场大幅软化。

欧洲央行已经将利率降至记录低点，并承诺将在一段时间内保持低利率，而且还向银行业系统注入了廉价救援贷款。不过，欧元区经济仍旧疲弱，通胀还是远低于欧洲央行的目标。

随着对其他可能政策选择的讨论日渐升温，德国央行总裁魏德曼表示，欧洲央行可能会考虑购入欧元区政府公债或最高评级的民间资产。

这就给最富争议的政策之一--量化宽松(QE)打开了方便之门，而德国央行一直对该政策持批评态度。

“当然，我们可能购买的民间或公共资产都应该符合一定质量标准，”魏德曼在MNI周二刊登的采访报导中这样说道。

“但整体问题在于效果、成本和副作用。目前我们正在讨论这些举措的效果。预期效果需要和成本以及副作用放在一起考量。”

欧洲央行总裁德拉吉在巴黎强调，央行已做好准备，若通胀低于预期，将会采取行动。

魏德曼认为，目前没有行动的必要，但如果通胀前景改变，比如因为欧元升值，那么央行可能介入，极有可能再度降息，甚至可能推出量化宽松举措。

若再次调降主要再融资利率，可能把存款利率推至负值，意味着银行业需要为存放在央行的隔夜存款付费。

迄今为止欧洲央行不愿这样做，因为可能产生副作用，但芬兰央行总裁利卡宁表示，存款利率为负“不再是一个备受争议的问题”。

在决策者暗示可能出台更多货币宽松政策后，欧元/美元 一度跌至1.3780附近。欧盟执委会副主席塔亚尼(Antonio Tajani)稍早表示，欧元处在1.40美元的汇率过高。

斯洛伐克央行总裁马库赫说，今年年底前，欧元应该走软。

**负利率**

欧央行开始更加关注欧元汇率及其对通胀前景的影响，魏德曼称，存款负利率可能是解决汇率升值影响的一种方式。

“如果希望抵消欧元强劲升值对通胀前景的影响，相比其他方式，负利率将会是更合适的举措，”他说。“但我们目前在谈论假设的情况，而不是很快将做的决定。”

不过他说，实施存款负利率对促进银行向企业和家庭放贷的影响还值得商榷。

德国是欧元区18个成员国中最大的经济体，随着调整借款成本等传统工具都失去效力，在讨论欧央行应该采取哪些举措方面，德国央行总裁的言论很有分量。

魏德曼谈及根据欧央行权限，不得向政府融资的问题。德国宪法法院就直接货币交易购债计划的合法性还未作出裁定，料其将支持限制为政府融资。

“这并不意味着量化宽松计划基本不可能。但我们必须确保遵重禁止货币融资的规定，”魏德曼称。

“我们需要讨论这个问题，最好达成一个共识。”

欧洲央行管理委员会委员利卡宁和管委马库赫也不排除量化宽松的可能。

在被华尔街日报问及欧央行购买政府债券是否违法欧盟条约时，利卡宁指出，“这不是一个法律问题。条约允许从二级市场购买。”