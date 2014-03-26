《独家新闻》黑石集团接近达成以逾55亿美元收购Gates的协议--消息

路透纽约3月25日 - 知情人士表示，美国私人直接投资公司黑石集团(百仕通)接近达成以逾55亿美元收购工业企业集团Gates Global的协议。这宗收购案将是今年迄今最大宗杠杆收购(LBO)交易之一。

该人士周二表示，黑石集团与Gates的私人股本持有者--Onex Corp 和加拿大退休金计划投资局(CPPIB)之间的磋商已进入最后阶段，双方希望在下周初敲定协议。

消息人士称，黑石在两周前与另一家收购公司TPG Capital Management 联手提出收购Gates，但后来TPG决定不支持提高出价以满足Gates的价格要求，黑石准备自行完成收购。一位人士表示，当时的出价约为54亿美元。

该人士指出，最终交易价格无法得知，但目前预期包括债务在内对Gates的估值约为55-60亿美元。

该人士警告称，黑石还不能完全确认此事，因目前尚未完成尽职调查，也未签署协议。该人士因此事尚未公开而要求不要具名。

黑石和CPPIB的代表均拒绝置评；Onex、TPG和Gates则未能立即回覆置评要求。

路透上周报导，黑石正准备提高对Gates的收购出价。前一次出价因价码太低而遭到Onex和CPPIB的回绝。

Gates收购案将是今年迄今规模第二大的私募股权交易案，规模仅次于本月稍早宣布的Cerberus Capital Management以94亿美元购并Safeway 。(完) (编译 戴素萍 审校 郑茵)