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债券 | 2014年 3月 26日 星期三 09:17 BJT

美国金融：美联储尚未决定是否采用附买回协议--费城联储总裁

普洛瑟强调，将由FOMC最终决定是否正式采用附买回协议，而非由纽约联储的公开市场操作部门决定。自去年9月以来，美联储就展开了对附买回协议的测试，目前仍在进行中。

他表示担心投资者已经认为该协议将得到采用，并成为引导整个市场利率的基本工具，还称“此事并不确定”。(完)

(编译 朱晓军; 审校 于春红)
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