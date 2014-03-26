美国金融：美联储尚未决定是否采用附买回协议--费城联储总裁

标题新闻：美联储理事鲍威尔建议去除银行压力测试中监管机构所采用的质化标准
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普洛瑟强调，将由FOMC最终决定是否正式采用附买回协议，而非由纽约联储的公开市场操作部门决定。自去年9月以来，美联储就展开了对附买回协议的测试，目前仍在进行中。
他表示担心投资者已经认为该协议将得到采用，并成为引导整个市场利率的基本工具，还称“此事并不确定”。(完)
(编译 朱晓军; 审校 于春红)
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路透北京4月20日 - 中国保监会周四发文称，将强化监管力度，持续整治市场乱象，始终坚持“严”字当头，严防严管严控保险市场违法违规行为；同时坚持底线思维，严密防控风险。
路透上海4月20日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *宜昌伍家新城 5 7 4/19簿记建档 6.50% 上限6.5% AA 1 第3-7年末还20%本金 投资控股集团 ------------------------------------------------------------------------------------------------ *宿迁市经济 12 7 4/19簿记建档 5.40% 上限6.0% AA 3.7667 第3-7年末还20%本金