美国个股：谷歌调降云端运算服务价格，盼取得更大市场份额

路透旧金山3月25日 - 谷歌 周二调降云端运算服务价格，以期在这块快速成长的市场抢走亚马逊 和微软 的客户。

降价幅度在30%-85%。谷歌的云端储存价格将为每2.6美分/GB，对大多客户来说降低了约68%。谷歌运算引擎服务在各种容量、区域和级别都降价32%。

“虚拟化硬体的价格应该与相应实体硬体的价格相符，”谷歌资深副总裁Urs Holzle周二在谷歌官方开发者部落格中发文表示。谷歌当天也在旧金山举行了云端相关活动。

Holzle指出，过去五年间硬体价格更优惠了20-30%，但“公共云端服务价格每年仅减少8%。”