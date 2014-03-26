美国个股：谷歌调降云端运算服务价格，盼取得更大市场份额

欧洲股市：小幅反弹，受企业业绩和银行股升势扶助
路透伦敦4月19日 - 欧洲股市周三反弹，因银行股回升，且部分企业首季业绩强劲，盖过了油气股下跌的影响。昨日欧股录得五个月最大单日跌幅。
路透旧金山3月25日 - 谷歌 周二调降云端运算服务价格，以期在这块快速成长的市场抢走亚马逊 和微软 的客户。
降价幅度在30%-85%。谷歌的云端储存价格将为每2.6美分/GB，对大多客户来说降低了约68%。谷歌运算引擎服务在各种容量、区域和级别都降价32%。
“虚拟化硬体的价格应该与相应实体硬体的价格相符，”谷歌资深副总裁Urs Holzle周二在谷歌官方开发者部落格中发文表示。谷歌当天也在旧金山举行了云端相关活动。
Holzle指出，过去五年间硬体价格更优惠了20-30%，但“公共云端服务价格每年仅减少8%。”
云端服务越来越受科技新企业和中大型企业的青睐，透过亚马逊和谷歌等提供的云端运算服务，这些企业便无需自行购置相关设备。(完) (编译 王冠中; 审校 孙茉莉)
路透伦敦4月19日 - 欧洲股市周三反弹，因银行股回升，且部分企业首季业绩强劲，盖过了油气股下跌的影响。昨日欧股录得五个月最大单日跌幅。
百度7月将率先开放封闭场地的自动驾驶能力；年底输出在城市简单路况下的自动驾驶能力；并在2020年前逐步开放至高速公路和普通城市道路上的全自动驾驶。
路透4月17日 - 阿里巴巴旗下金融分支机构蚂蚁金服将对美国电子支付公司速汇金(MoneyGram International)的收购报价提高了36%，超过了竞购方Euronet Worldwide的报价，速汇金董事会一致批准了该交易。蚂蚁金服和速汇金称，蚂蚁金服将报价从现金每股13.25美元上调至18美元，交易额约12亿美元。