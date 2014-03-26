《台湾报摘》--工商时报、经济日报3月26日

*工商时报：

--南韩三星 决减少今年位于美国德州奥斯汀厂资本支出，原因是苹果 订单大减，台积电 将独吞苹果A8大单成为最大受益者，昨晚美股台积电ADR闻讯大涨，开盘不久涨幅逾2.5％。

--工业总会理事长许胜雄沈痛的呼吁，如果每个人都坚持己见，有理也说不清，问题也难解决，因此请〞相忍为国、冷静对话〞；工商团体也提出包括学生退场、召开国是会议、服贸回委员会实质审查、建立国会监督机制法制化等诉求。

--据行库最新统计，台银目前房贷业务量较去年底大幅增加逾500亿台币，成长率超过8%，不仅居大型银，也位居全体银行之冠，相关主管表示，台银房贷业务成长，除前两年土建融案大增带动后续分户房贷效应出笼，另一主因是其他银行的房贷业务都已卡到〞天花板〞的洗牌效应。

--继谷歌(Google) 日前宣布在台开出数百个职缺，中国电商龙头阿里巴巴集团所属的〞淘宝网〞也表示，惊艳于台湾人才质、量兼备，在台校园征才人数将无上限。

*经济日报：

--经济部投审会通过欧洲期货交易所(Eurex)将以每股新台币97.5台币、约共13.845亿台币，取得台湾期货交易所5%股权；台湾期交所表示，目前也正评估持股欧交所的相关事宜，双方可望互相持股。

--兆丰金控 昨日董事会决议，针对财政部指示兆丰金研究的并购评估报告，除公并之外，再增〞维持独立发展〞与〞非公公并〞两选项，并同时决议，将额定资本额调高到2,200亿台币。

--由于国内美元资金成本攀升、新台币低授信成本时代结束，中华信评指称，受此影响，本地银行业今年获利将面临压力，平均资产报酬率(ROA)只能与偏低的日本及南韩并列。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。