美国个股：Facebook将以20亿美元收购Oculus VR，跨足可穿戴设备领域

路透旧金山3月25日 - Facebook 将以20亿美元收购虚拟实境眼镜制造商Oculus VR Inc，以期藉此打入快速成长的可穿戴设备领域。这是Facebook首次收购硬体制造商。

Facebook不久前宣布以190亿美元收购讯息服务商WhatsApp。最新的收购案是对虚拟实境技术的押注，该公司称，这很有可能成为下一个社交和通讯平台。

“移动设备是现今的平台，而我们也在为未来的平台做好准备，”Facebook联合创始人暨执行长扎克伯格称。“Oculus有机会可以创造出有史以来最受欢迎的社交平台，改变我们的工作、玩乐和通讯方式。”

Oculus VR在12月筹资7,500万美元，行销其头戴式游戏用虚拟实境设备，并开发用于教育、影片、建筑和设计等领域的产品。

Oculus收购交易包含4亿美元现金和2,310万Facebook普通股。