美国个股：Facebook将以20亿美元收购Oculus VR，跨足可穿戴设备领域

欧洲股市：小幅反弹，受企业业绩和银行股升势扶助
路透伦敦4月19日 - 欧洲股市周三反弹，因银行股回升，且部分企业首季业绩强劲，盖过了油气股下跌的影响。昨日欧股录得五个月最大单日跌幅。
路透旧金山3月25日 - Facebook 将以20亿美元收购虚拟实境眼镜制造商Oculus VR Inc，以期藉此打入快速成长的可穿戴设备领域。这是Facebook首次收购硬体制造商。
Facebook不久前宣布以190亿美元收购讯息服务商WhatsApp。最新的收购案是对虚拟实境技术的押注，该公司称，这很有可能成为下一个社交和通讯平台。
“移动设备是现今的平台，而我们也在为未来的平台做好准备，”Facebook联合创始人暨执行长扎克伯格称。“Oculus有机会可以创造出有史以来最受欢迎的社交平台，改变我们的工作、玩乐和通讯方式。”
Oculus VR在12月筹资7,500万美元，行销其头戴式游戏用虚拟实境设备，并开发用于教育、影片、建筑和设计等领域的产品。
Oculus收购交易包含4亿美元现金和2,310万Facebook普通股。
交易预计在第二季完成。(完) (编译 王冠中; 审校 张涛)
路透伦敦4月19日 - 欧洲股市周三反弹，因银行股回升，且部分企业首季业绩强劲，盖过了油气股下跌的影响。昨日欧股录得五个月最大单日跌幅。
百度7月将率先开放封闭场地的自动驾驶能力；年底输出在城市简单路况下的自动驾驶能力；并在2020年前逐步开放至高速公路和普通城市道路上的全自动驾驶。
路透4月17日 - 阿里巴巴旗下金融分支机构蚂蚁金服将对美国电子支付公司速汇金(MoneyGram International)的收购报价提高了36%，超过了竞购方Euronet Worldwide的报价，速汇金董事会一致批准了该交易。蚂蚁金服和速汇金称，蚂蚁金服将报价从现金每股13.25美元上调至18美元，交易额约12亿美元。