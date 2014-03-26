中国保险：以房养老涉及房价、法律、政策等多种风险--人民日报

路透北京3月26日 - 中国将要试点的“以房养老”能否妥善解决未来一部分人的养老问题？人民日报周三刊文分析称，此举涉及房价、寿命、法律、政策等多重风险，如何化解尚存疑虑。

该篇名为“以房养老，有多保险？”的文章指出，目前国内房价走势不明，远期中国房市价值波动难以评估。若保险公司按现价厘定年金额度，将来到手的房子价值大幅缩水怎么办？

而征求意见稿只规定了保险公司参与分配抵押房屋增值收益的情形，却未提及贬值风险处理机制。比如是否有权动态调低支付给投保人的年金，当投保人选择退保时，保险公司索回已支付年金时如何计算利息。

业内人士指出，这些问题不提前明确，保险公司届时要么承担巨额损失，要么面临大量合同纠纷。多位寿险公司精算师表示，在没有更多风险分摊方案之前，仅靠定价覆盖房市风险亦难以平衡价格对客户的吸引力。国外有再保机制，每年支付一定再保费，若亏损再保公司将补足差价。但国内还没有这样的机制，估计参加试点的公司仍会用保守定价承担远期风险。换句话说，投保者的房子将被“压价”估值。

此外，人类平均寿命不断延长，也这对寿险产品的定价产生了很大影响，以及法律风险和政策风险等。

文章分析指出，对于70年产权的问题，业内人士认为最新物权法“住宅建设用地使用权期间届满自动续期”规定，可令保险公司控制大部分风险。但是拆迁及政府补偿费与保险公司抵押差价等“特殊时期特殊问题”，也要求“以房养老”的模式设计更为周全。

“能迈过房价风险、长寿风险、法律风险、政策风险这四道坎，以房养老才有大规模推广的可能。这不是保险业靠自身能完成的‘使命’，应该出台一个‘条例’，在更高层面上促进金融业联动，形成跨行业共识、制度和监管合力。”文章援引南开大学风险管理与保险系教授朱铭来的话称。

保监会日前下发《关于开展老年人住房反向抵押养老保险试点的指导意见（征求意见稿）》（简称征求意见稿），并拟在北京、上海、广州和武汉四地开展为期两年的试点。