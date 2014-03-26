国际油市：美国原油期货微涨，扳回上日部分跌幅

欧洲汇市：英镑恢复涨势，受英国大选的乐观情绪推动
路透伦敦4月20日 - 英镑兑美元周四上涨，而美元普遍走低。调查显示，英国首相特雷莎梅的保守党有望在6月的大选中获得压倒性胜利，从而使她在两年的退欧谈判中获得更多授权。
美国能源资料协会(EIA)将于周三稍晚发布库存报告。
对石油运输至关重要的休斯敦航道在关闭四天后，周二逐步开放。该航道关闭迫使至少一家大炼油厂削减产出，并导致逾百艘船只停泊待命。
俄罗斯与西方周二暂时为乌克兰危机划上终止符。此前美国总统奥巴马及盟友同意暂不推出更多的破坏性经济制裁措施，除非莫斯科在夺取克里米亚之后还不满足。 (完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文 (编译 于春红/朱晓军；审校 李爽/王兴亚)
路透伦敦4月20日 - 英镑兑美元周四上涨，而美元普遍走低。调查显示，英国首相特雷莎梅的保守党有望在6月的大选中获得压倒性胜利，从而使她在两年的退欧谈判中获得更多授权。
路透东京4月21日 - 日本东芝的债权人--三井住友信托银行表示，全力支持目前陷入困境的东芝。东芝目前努力出售几项核心资产，力保一线生机。
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选