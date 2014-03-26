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货币新闻 | 2014年 3月 26日 星期三 09:09 BJT

国际油市：美国原油期货微涨，扳回上日部分跌幅

美国能源资料协会(EIA)将于周三稍晚发布库存报告。

对石油运输至关重要的休斯敦航道在关闭四天后，周二逐步开放。该航道关闭迫使至少一家大炼油厂削减产出，并导致逾百艘船只停泊待命。

俄罗斯与西方周二暂时为乌克兰危机划上终止符。此前美国总统奥巴马及盟友同意暂不推出更多的破坏性经济制裁措施，除非莫斯科在夺取克里米亚之后还不满足。 (完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 于春红/朱晓军；审校 李爽/王兴亚)
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