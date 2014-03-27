专栏节选:服贸争议与主权焦虑--今周刊「谷月涵看台湾」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自3月27日出版的当期「谷月涵看台湾」专栏) 看到学生们跳出来抗议，我相当开心。学生充满理想，代表社会的良心，也无法忍受不公不义的现象。当年也是三百多位反越战学生聚在校园抗议，才让美国终结可悲的越战，并将社会带入新的启蒙阶段。数十年来，台湾人容忍官员傲慢的权力，如今学生占领立法院，也是社会加速变革及民众扩大参与政治的象征。

在服贸案例中，马总统的两岸政策饱受抨击，反对者害怕一旦中国企业进入台湾，将挤压本地的就业机会，也对服贸协议审查过程的黑箱作业不满。此次抗议称为太阳花学运，就是希望能照亮黑箱服贸，并期盼台湾未来能迎向太阳。

如同美牛协议一样，立法院认为协商过程并未获得行政部门的充分尊重与告知。实际上，一份协议的两造代表，一定经过收放、赛局、威吓、给予等等攻防过程；除了一般性的原则可以事先取得核准外，其余每个步骤若都要立法院同意，是不切实际的作法，更别说要向大众宣布逐项细节。

谈判过程角力中，各项目层层叠叠、相互牵连；若要立法院逐条批准，坦白说有点荒谬，也会让台湾不可能再与任何国家进行有意义的条约协商。

至于要求每项条文都应该基于平等原则，这当然没错，但却失诸简化。比方，你可以说，中国电子商务公司进入台湾市场的自由度，高于台湾业者进入中国市场；但我们都知道，中国十分担心外国企业进入其网路产业，亦即北京政府害怕自由的政治思想威胁其生存，或影响社会稳定。因此，若坚持我们要等中国对我们完全开放后，我们才对其开放，那就甭谈了。

就目前来看，若服贸落实后，台湾在中国的电子商务市场中，可能会比其他许多国家更具优势。的确，台湾会有产业受到服贸的冲击，这也是全球各国在签署自由贸易协议时必然要面对的；通常这些都是当地较不具竞争优势的产业，若没有政策保护，恐怕早就不存在。残酷地说，这些产业的终结是不可避免的命运，我们能做的，是尽快协助其转型升级，并扶植新产业萌芽。

我并非天真地认为服贸百利而无一害，我要强调的是，正反双方各有盲点。如果要取得立法院的最终核准，那么就该早一点展开审查，并深入执行；这是在经过美牛协议失败后，就该记取的教训。另外，反服贸者对协议的评论应该要更有深度，不能望文生义，或是只挑剔个别条文，而忽略全盘的探讨。

我完全尊重台湾民众对主权的忧虑。但当前的问题是，我们要不要与中国有更紧密的经贸关系？若否，我们是否愿意承担经济走缓，并过度仰赖日益薄利化电子产业的后果？(完)

注: 1.专栏作者谷月涵为美国哥伦比亚大学国际关系硕士，现任花旗环球台股研究部主管。