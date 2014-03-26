路透调查：美国上周商业原油库存料进一步增加，油品库存料减少

路透3月25日 - 周二的路透调查显示，上周美国商业原油库存料进一步上扬，而精炼油品库存则料下滑。

在美国能源资料协会(EIA)每周库存数据公布前，受访分析师预估，3月21日止当周美国原油库存料增加270万桶。

EIA数据显示，3月14日止当周美国原油库存跳增近600万桶。

“我们预期库存会增加，但增幅缩小，因进口减少，且本周炼厂生产增加，”顾问公司Oil Outlooks and Opinions总裁Carl Larry称。

分析师预估，3月21日止当周，汽油库存料减少120万桶，包含取暖油和柴油在内的馏分油库存则料减少140万桶。

“馏分油库存应会大幅下滑，主要因为天气引发的相关需求持续强劲，且预期进口会进一步减少，”Ritterbusch & Associates的总裁Jim Ritterbusch称。他预估馏分油库存减少150万桶。

调查显示，炼厂产能利用率料上扬0.6个百分点，至86.2%。利用率在前一周下滑了0.4个百分点至85.6%，为近一年来最低水准。

美国石油协会(API)周二公布，最近一周原油库存增加630万桶，汽油库存减少280万桶，馏分油库存增加26.7万桶。

EIA将在周三1430GMT公布库存数据。(完)

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