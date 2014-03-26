巴西经济：央行暗示在标普下调本国信用评等后，不会大幅调整经济政策

路透里约热内卢3月25日 - 巴西央行周二暗示，将不会对宏观经济政策作出重大调整。之前标准普尔调降该国信用评等至更接近投机级别。

该央行在声明中称，将继续以“传统方式”回应挑战。这包括利用一套严格的宏观经济政策，灵活的汇率机制，以及“缓和资产价格波动的”流动性缓冲。

巴西央行不断重申，如有必要，可以使用3,760亿美元的外汇储备来干预汇市，以阻止汇率剧烈波动。

但到目前为止，该央行通过出售货币互换成功抑制了市场波动。这种衍生品能帮助投资者抵御货币损失，而且不需要决策者使用储备中的美元。

标普周一晚间将巴西信用评等降至最低投资级别BBB-，指出该国财政状况恶化，且预计未来几年经济成长将放缓。 (完)