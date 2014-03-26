巴西经济：央行暗示在标普下调本国信用评等后，不会大幅调整经济政策

标题新闻：美联储理事鲍威尔建议去除银行压力测试中监管机构所采用的质化标准
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路透里约热内卢3月25日 - 巴西央行周二暗示，将不会对宏观经济政策作出重大调整。之前标准普尔调降该国信用评等至更接近投机级别。
该央行在声明中称，将继续以“传统方式”回应挑战。这包括利用一套严格的宏观经济政策，灵活的汇率机制，以及“缓和资产价格波动的”流动性缓冲。
巴西央行不断重申，如有必要，可以使用3,760亿美元的外汇储备来干预汇市，以阻止汇率剧烈波动。
但到目前为止，该央行通过出售货币互换成功抑制了市场波动。这种衍生品能帮助投资者抵御货币损失，而且不需要决策者使用储备中的美元。
标普周一晚间将巴西信用评等降至最低投资级别BBB-，指出该国财政状况恶化，且预计未来几年经济成长将放缓。 (完)
(编译 王翔琼；审校 张涛)
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路透北京4月20日 - 中国保监会周四发文称，将强化监管力度，持续整治市场乱象，始终坚持“严”字当头，严防严管严控保险市场违法违规行为；同时坚持底线思维，严密防控风险。
路透上海4月20日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *宜昌伍家新城 5 7 4/19簿记建档 6.50% 上限6.5% AA 1 第3-7年末还20%本金 投资控股集团 ------------------------------------------------------------------------------------------------ *宿迁市经济 12 7 4/19簿记建档 5.40% 上限6.0% AA 3.7667 第3-7年末还20%本金