中港股业绩：中国人寿去年净利增长124%，受投资收益增加带动

路透香港3月26日 - 以市值计全球最大寿险商--中国人寿保险股份有限公司 称，去年净利按年大增124%，因投资收益增加以及同比基数较低。

国寿于交易所的公告显示，2013年净利247.65亿元人民币，上年为110.61亿元；而汤森路透综合26名分析师预测中位值为271.53亿元。

国寿此前已预告去年度净利同比增长120%。 而按路透的计算，该公司去年第四季净利10.76亿元（首三季净利236.89亿元），比2012年同期36.33亿元下跌70%，主要受累于股市和债市下滑。

不过分析师更加关注的是业务结构化，对未来企业价值增长的影响。

国寿表示，去年业务实现平稳增长，结构持续优化，期内个险渠道健康发展，10年期及以上首年期交保费按年增长12.2%，占首年期交保费比重由41.35%升至52.4%。

该公司期内的内含价值增长1.4%，至3,422.24亿元，新业务价值按年升2.2%至213亿元。

汇丰证券此前的报告指出，寿险商于过去三年备受行业环境转差以及股市低迷的困扰，最近行业有复苏迹象，惟在中国经济结构转型的背景下，寿险股要获得市场重估价值可能面对挑战。

国寿董事长杨明生在公告中称，2014年世界经济复苏存在不稳定、不确定因素，国内经济下行压力依然较大；随着中国市场化改革的不断深入，金融业的竞争格局正在发生深刻变化；保险业市场化进程加快推进，市场竞争和风险因素日趋复杂。

“本公司将在保持规模业务基本稳定的前提下，大力发展首年期交业务，积极发展短期险业务，着力提升业务价值。”他说。

国寿于去年末的投资资产18,487亿元，同比增长3.2%。去年的净投资收益率4.54%，价差收入大幅增长，资产减值损失明显下降，总投资收益率为4.86%。

此前其主要竞争对手--中国平安保险 公布2013年度获利大增40.4%至281.5亿元，由于中国股市回升推动投资收益大增，银行业务利润稳步上升。 （完）

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