券商观点：国务院三化同步促进资本市场健康发展，短期影响有限--中信证券

路透北京3月26日 - 中国最大券商--中信证券 周三发布报告认为，国务院常务会议周二发布的对资本市场六方面改革措施长期利好于股市，但会议提出的大部分措施为渐进式的改革方案，在短期内并不会完全实施也难以迅速看到成效，短期对于市场影响有限。

报告分析称，长期来看，市场化辅助以法制化改革，结合国际化有利于长期资本市场健康发展。从股市层面，一方面将改善长期资金供需失衡的状况，另一方面将降低长期风险溢价，因此有利于长期A股市场。

“总体来看，六方面资本市场改革措施利好于长期股市，但是短期影响有限。”报告称。

报告认为，会议提出了包括股票市场改革、完善债市发展、鼓励私募发展、完善期货品种、促进中介机构创新、扩大资本市场开放在内六大方面的改革。未来资本市场改革将遵循市场化、法制化、国际化三化同步的原则。

报告预计，资本市场开放程度将进一步加速，长期来看资本市场有望迎来增量资金，二级市场的进一步开放更为可能在近期实现。短期来看，二级市场的进一步开放会加速资本市场的跨境资金流动，资金的方向可能更受短周期的中国基本面因素或者外围因素影响，对市场影响不确定。

但长期来看，中国经济增速依然处于全球领先水平，叠加上大盘蓝筹股的低估值，资本市场对于海外投资者仍具备吸引力，资本市场开放程度上升将有助于增量资金流入A股。

报告并称，股票市场改革方面，管理层一方面表示将稳妥推进注册制改革，另一方面强调促进股市的“投资”价值。会议提出将推出注册制改革，但是使用“稳妥推进”来表达。

其分析认为，注册制改革的前提是完善的信息披露制度与事后监管能力，而目前国内还尚不具备该基石，因此注册制改革不会一蹴而就，而是渐进式的过程。政策层面可能会在“法制化”的过程中渐进推进注册制改革。

另外会议提出“完善退市制度，促进上市公司提高效益，增强持续回报投资者能力”，意义在于提高A股市场“价值投资”的理念，抑制投机风气，这有助于改善国内资本市场长期资金供需失衡的状况。

报告指出，对依法合规的私募发行不设行政审批，有助于推进国内长期经济转型。其中一级市场的私募发展有助于支持中小型创新企业发展，二级市场的私募类似于海外的对冲基金，其能够为投资者提供多样化选择，并为一些低风险偏好的投资者提供稳定收益的渠道。

报告并认为，由于互联网金融产品对于宏观流动性影响较小，主要体现为利率市场化的推进器，加速银行业变革。在市场化改革的进程中，做好风险防范的基础上，政策面总体来看依然表示出支持态度。

周二国务院常务会议提出将扩大资本市场开放，积极稳妥推进股票发行注册制改革，加快多层次股权市场建设，促进上市公司提高效益，增强持续回报投资者能力,并要培育私募市场。