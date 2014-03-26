港报财经评论：资金逃离热炒股--信报3月26日

资金逃离热炒股/ 习广思

中国淡风未吹完，市场仍存等救的旧思维，期待中国推出刺激措施，尽管只是微刺激而已。股市与中国之间开展博奕，投资者一方面认为股市跌得差不多，但又不肯定会否再跌，惟有寄望中国推刺激政策，股市才有反弹的希望；然而，这种思维在过去两年用得着，今年仍是否奏效？今年与过去2年不同的是，习李坐稳，改革要做，或会用更长时间测试经济承受力，亦有机会只推一些微型刺激，务求维稳。

中国内地A股止跌，优先股发挥短期止痛作用，但4月或重启IPO，情况是否乐观？恒指反弹2日后，昨天下跌114点，收报21,732点；大市成交额666亿港元。中移动 及地产股支撑恒指，但大市有超过900只股份下跌，太阳能股、科网手游股、彩票及支付系统股、手机股均下跌，资金可能继续由新经济股份流出。港股市况诡异，恒指虽然下跌百多点，但大市惨跌连连，热炒股高台跳水，概念股继续散水，绩差股突然插水。股市不会无缘无故地跌，中小型股急跌，一是周一晚美股科网及中资概念股下跌，二是沽空报告出动搵食，狙击旭光 ，三是股份逐批下跌，终于轮到热炒的中小型股份，四是业绩低过预期的股份，续成为走货对象。

只不过，中资淡风未吹完，资金流到旧经济股，淡风继续吹的话，恐怕这批强势股调整回吐未完，投资者不宜过急在第二季捞货。沽空机构Glaucus狙击旭光，指其招股书及上市后销售数据有夸大之嫌。Glaucus指出，在PPS树脂业务方面，旭光子公司得阳化学业务2011年及2012年的收入，与中国工商局资料不符，质疑公司夸大销售及盈利能力。芒硝业务方面，旭光最大客户成都艺兢在2009年及2010年的采购纪录，也与公司的销售纪录不符，旭日实际销售可能较财务数据低近90%。另外，Glaucus翻查旭光上市前数据，质疑旭光在2005年的股权交易有隐藏利益。旭光是许多沽空机构都想狙击的对象，浑水曾直言想调查它，如今由Glaucus出手。Glaucus的质疑，就是想由“too good to be true”的故事中找出污点，过去战绩有中也有不中，但在中金再生 一役成名。

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美元升势仅昙花一现/ 苏子

本以为市场有机会借助上周联储局的利好美元议息结果，把美元大幅推高，而欧罗兑美元亦可以因此顺利跌至50天SMA支援以下，殊不知美元的升势却原来只属昙花一现，始终未能成功摆脱已持续多时的上落市格局。前晚欧罗兑美元更因为在欧洲收市后在交投淡静的市况里再次升越20天SMA阻力而成功触发大量止蚀买盘入市，使汇价一下子飙升至1.3876美元高位才遇阻力回软。但昨天欧洲入市后，20天SMA又再次得而复失，走势反覆使不少看方向入市建立仓位的投资者感到极度无奈。

不过，近日欧罗区公布的经济数据均较市场预期略差；加上德国央行行长魏德曼昨天表示，仍有可能推出QE措施和负利率，以应对强势欧罗的影响，欧罗兑美元的50天SMA稍后仍将面对严峻考验。而汇市近日的反覆局面，也许是因为有大量投资者已入市打赌美元可以进一步上升，并同时看淡已处于偏高水准的欧罗汇价的大户震仓结果。目前的汇市，已几可肯定其大方向必定是美元上升及不利主要非美元货币；但由于利好美元的加息因素不会在短期内实现，因此限制了美元的短期上升动力，结果使市场大户可以成功借助一些表现不符市场预期的经济数据，屠杀实力不足的美元好仓，令汇市继续以欠缺方向的反覆走势运行，暂难令汇市投资者感到惊喜。

澳元兑美元方面，近日因市场相信澳央行已不用澳元汇价进一步贬值而呈现向好的势头；昨天澳元兑美元更突破200天SMA关键阻力，暂时最高曾见0.9157美元。目前澳元汇价可说是在市场一片看淡声中逐步走高，由于澳元兑纽元交叉汇价自上周四开始已明显转强，近日已顺利突破了10天及20天SMA阻力，反映澳元汇价可望成功摆脱自去年10月下旬开始的大弱势。若昨晚澳元兑纽元成功突破50天SMA阻力收市，相信在澳元兑纽元强势下，稍后澳元兑美元可以顺利突破200天SMA阻力，随后将朝着0.945美元至0.955美元阻力区迈进。

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