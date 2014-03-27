《香港报摘》--其他报纸重要消息3月27日

* 明报：
--瑞信亚洲区首席经济师陶冬表示，内地企业假出口，透过内银担保，向港银借钱，再回内地购买理财产品套利，涉及金额规模对内地而言微不足道，但对香港来说却已达GDP年增长量的1.4倍；若有内银出现信贷风险，将对香港银行造成极大冲击，金管局亦正关注有关问题。
--航运市道去年虽初现回稳迹象，但集装箱售价仍跌势不止，令集装箱制造商中集 去年盈利受压。中集总裁麦伯良预计今年集装箱业会好转，今年首两个月订单令人满意，价格亦开始回升。
* 星岛日报：
--领汇房托 现正配合香港的发展，将发展区附近的商场设计重新规划，并会纳入翻新名单，提升资产回报率。
* 苹果日报：
--大新银行 盈利创新高下，突与母公司大新金融 宣布供股集资。综合管理层解说及证券界分析，环顾本地银行，去年底核心一级资本充足率，均接近或高于11%，大新却低于同业（去年底为10.4%），监管当局虽无直接指令，但“鼓励”银行“参考”市场水平作调整。
--米兰站 再被独立第三方洽购，公司表示控股股东唯美已与其签订谅解备忘录，或出售至少六成持股，有关股份代价最高4.74亿港元。公司指，目前有关收购的对话仍在进行中，并未签订任何正式或具法律约束力的协议。
* 东方日报：
--中兴通讯 拟通过开展保值型衍生品投资降低外汇波动对公司带来的不利影响，建议的衍生品投资合约期限为不逾三年，以银行类金融机构为交易对手，投资金额和投资期限与预期收支期限相匹配。有关建议将交股东大会审议。
--国际金融与监管中心（CIFR）报告认为，中国资本管制将于中短期内大幅度放宽或完全取消、存贷款利率将会市场化、汇率也将自由浮动，并称人民币10年内将成为国际主要储备货币。
* 文汇报
--中国粮油控股 2013年外汇汇兑收益净额约10.7亿元，带动其他收入及收益急升，执行董事兼副总经理石勃指，主要受益于人民币期内升值达3%，紧密结合业务，统筹资金配置而来。
* 大公报：
--罗兵咸永道发表《资产管理行业展望2020--勇敢的新世界》报告，预计2020年亚太区的资产管理规模将增至16.2万亿美元，主要划分为北亚及南亚两大地区，并占全球资产管理规模的16%。
--港铁 为增加供应而推出的将军澳日出康城4期，昨日截止递交意向书，合共接获包括内房龙头万科旗下万科置业（香港） 等17家发展商报名递交意向书，反应比2、3期更积极。（完）
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