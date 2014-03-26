港报财经评论：新奥进可攻退可守--经济日报3月26日

新奥进可攻退可守/ 林瑞芬

港股经过周一急弹之后，昨又无力承接升势，恒指挫0.52%至21,732；大市成交额666亿港元，行情难望有强烈趋势性。腾讯 昨回挫4.9%至558.5港元，反弹未见收复20天平均线594港元，仍然一副调整状况，短线如进一步试穿550港元，下试100天平均线近500港元也不为奇。股王调整势未完成，看港股反弹动力都好有限。内银股虽然有优先股试点推行的支持，但远水难救近火，今年首季中国内地经济疲弱，是否进行微刺激政策，还在观察，经济生死始终是支配市势的关键，故对A股的反弹暂不宜太乐观，反弹往往见点到即止。港股也如此，暂且只能当为超卖的技术性反弹，周五港股进行期指结算，怕且无大方向，即市于支持21,500至阻力22,000间反覆，策略上，目前宜以守为攻，拣股要探求盈利的稳健度及可预测性。

上市公司业绩期，继续忙于做业绩的检阅。中远太平洋 昨公布全年纯利大增1.05倍至7亿美元，以为好好景，但深入再看，若不计出售一次性收入，实际全年只是多赚2.1%。看单一数据，又真是很容易看错！又看新奥能源 所公布，去年度全年营业额230亿人民币，按年增加27.4%，但纯利倒退15.5%至12.52亿人民币，单看此又以为连稳健的燃气股都不稳健。不过，深入再看，主要是由于期内可换股债券公平值变动产生非现金亏损及一次性财务支出项目。撇除此特殊技术性因素，实质纯利仍然维持增长20.8%至19.44亿人民币。

虽然近年燃气股似为投资者所遗忘，股价走势不及甚么新能源风电、太阳能等股份。然而，相关股份稳健度还是很高。市况不明朗下，进可攻退可守还是适宜。且看新奥能源去年度又将派息比率由24.5%上调至32.8%，企业业务步趋成熟，增强现金流，从而可以派更多的股息。事实上，2013年中国天然气消费量同比增长13.9%；但占一次能源消费的比重从5.4%提高至5.9%，占比还是很低，有调升空间。在讲求经济发展与环保平衡情况下，全国多个省份近年掀起城市煤改气工程，推动天然气消费的快速增长。根据广发证券的估算，仅考虑重点区域（京津冀、长三角、珠三角等）煤改气工程带来的新增天然气需求将达到150亿至200亿立方米。

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今年续增长，大行撑海螺/ 余少文

大市反弹暂遇阻力，或要到4月才见真章。至于安徽海螺 去年盈利虽升近50%，差过市场预期，但无损大行继续力撑，因为预期今年继续增长，平均目标价35港元。中国内地股市回软，国企指数亦受制50天平均线，昨日跌4点，收报9,690点，成交额降至114亿港元，只有22%主板H股逆市上升；而红筹指数跌39点或1%，收报4,005点，成交额42亿港元。海螺去年收入升21%至223亿人民币，盈利升48%至93.9亿人民币，每股盈利1.77人民币，略低过市场预期，末期息每股0.35人民币，以昨日收市价30.35港元计算，息率1.5厘，但看海螺并不看息，只关注增长进度。其去年盈利急升主要受惠成本下跌，包括原材料、燃料及动力、折旧等水泥熟料综合成本，因应煤炭价格下跌及单位煤耗下降等，去年每吨单位成本为158.13人民币，较上年度下跌15.34人民币；集团去年毛利率亦由28%升至33.4%，尤其主要收入来源42.5级水泥毛利率升5.5%至32.7%。

国泰君安报告表示，海螺去年吨利润为39.17港元，较上年升33%，虽未回到2010年和2011年的42.93港元和70.24港元水准，但去年下半年吨利润由上半年的27.5港元升至49.16港元，超过2010年水准，也摆脱去年上半年跌势；该行估计是受惠于第四季的华东和中南水泥全产全销并加价所致，该季盈利39.96亿港元更是上市以来最赚钱的第四季。虽然证券商认为兖州煤炭 盈利见底而力撑，反映看好煤价回升，但海螺认为吨产品成本、费用跟上年相比将保持稳定，即只要海螺增加产量和销量，今年保持盈利增长应不成问题。

海螺去年新增1,160万吨熟料和2,430万吨水泥产量，今年资本开支会增加13%至85亿港元，预计今年新增熟料产能约1,900万吨和水泥产能约3,000万吨。证券商估计政府限制水泥新增产能下，海螺的新产能会集中在政策尚未顾及的西部。海螺料今年水泥和熟料净销量可增加2,800万吨，以去年2.28亿吨销量计算，增加12%。彭博综合证券商预测，料其今明2年每股盈利可升至2.2港元和2.48港元，预测PE可降至11倍和9.8倍；综合多间证券商预测，都看好海螺，目标价由29.53港元至39.2港元不等，平均值约34.8港元。

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