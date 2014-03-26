港报社评：夺命意外增，须断症下药--星岛日报3月26日

半山豪宅2个外墙维修工人，因为工作台断裂，飞堕55层楼丧生。踏进2014年不足3个月，建造业意外已经新添8个亡魂。近年香港建筑和维修工程如火如荼，业内赶工压力大增，更须加强工业安全防范意外。

现阶段至少发现一处工业安全漏洞，就是没有规定工人的安全带，要扣在工作台以外的牢固地方，或者要工人另系独立救生绳，这是基于这类工作台较为牢固的假设，这个假设昨日已遭惨剧打破。

这宗备受关注的意外，性质毕竟比较罕见。更值得关注的，是其他已经「见惯见熟」的意外。建造业意外率向来比其他行业高，而根据劳工处的统计，连同昨日的意外，建造业不足3个月已经夺去8条性命。

这一高风险行业的工程和工人数目大增，意外数字不但有按比例增加的风险，而且业内机械和工人供应紧绌，不少地盘加紧赶工，希望缩短工作日节省成本，工人又长时间工作，工会人士指出，这会削弱安全意识，而一些本应淘汰的陈年旧器材，仍然继续使用。

建造业和维修业近年吸引大量新人加入，业界初时担心他们会因经验不足而忽略安全，但是，这几宗夺命意外，事主不少都是有相当工作经验的员工，有的更届退休之年。

劳工及福利局局长张建宗，昨日对建造业意外死亡人数表示高度关注，表示当局会加强巡查，以及教育和宣传等工作。劳工界则要求加强巡视和检控之外，还要加强罚则。当局还要检讨现时建造及维修业的就业市场工作环境，研究当中可能滋生新的工业安全问题，作出对症下药的措施，降低以工人鲜血换取繁荣发展的代价。

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