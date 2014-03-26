港报社评：送别一位伟大教育家--锺期荣校长--明报3月26日

锺期荣与丈夫胡鸿烈携手创办树仁大学，已经成为香港其中一个传奇，两人为办教育散尽家财，其间过程种种切切，中国传统士人的风骨在两人身上充分显露出来，在当今功利社会，显得难能可贵。

晚清期间，武训以行乞方式集资兴办义学。胡鸿烈和锺期荣的出身，与武训不同，两人都是高级知识分子，而且1971年创办树仁学院之前，胡鸿烈和锺期荣都事业有成，但是两人却倾尽所有创办树仁。

胡鸿烈与锺期荣办树仁，主要基于1970年代初期，香港大学学额极少，办树仁为使学子有更多机会接受大专教育，为社会培训人才。

今日树仁大学，仍然担负着拾遗的角色和功能，给学子提供第2个机会，只是以树仁的规模，也不可能满足学子的需求。所以，从这个角度观之，今时今日的大学教育学额供求，性质上与当年并无不同，说明这是永恒的问题，当年有胡鸿烈与锺期荣因而办学，今日则看不到有人要谱写另一个传奇。

胡鸿烈与锺期荣风骨铮铮，使人印象深刻。1978年，政府建议3间专上学院实行三年学制，若接纳，则可获资助，但是锺期荣谘询学生意见后，坚持四年学制。30多年过去，香港大学实施四年学制，证明当年胡、锺择善固执，不为利诱或甘冒相应而来的挤压，突显知识分子不为利之所惑，坚持做对的事，这股勇气，值得钦佩。

锺期荣校长离去了，她留下来的不单是树仁大学这个资产，还有是她言传身教所蕴涵的道理，特别是她与丈夫胡鸿烈的奉献精神，让香港这个功利社会，仍然留有一块无私无我的净土，对于整体社会，弥足珍贵。

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