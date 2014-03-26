马航事件：空难令马来西亚航空雪上加霜，可能需要政府救助

路透新加坡/吉隆坡3月26日 - 在失去MH370航班之前，马来西亚航空(MAS) 就已经处于现金流失的境地，外界传言其可能需要大股东--政府投资机构Khazanah Nasional Bhd再次提供金融援助。

去年12月底的时候，马航的现金和短期投资接近12亿美元，低于前两个季度的平均运营成本，这显示该公司可能很快就需要新资助或银行贷款。

马航作为东南亚市值第四大航空公司，营运现金流连续三年为负，即产生的现金不足以满足日常运营成本需要；自由现金流连续六年为负，即营运现金流低于资本支出。

迄今，尚未有人计算MH370失联客机给马航带来的损失。据目前推测，载有239名乘客和机组人员的该客机已在本月稍早坠落在印度洋。 虽然飞机上了保险，但可能要向遇难者家属提供赔偿金。

“马航多年来一直在走下坡路，这次事故只会加快这个趋势，并提出重组的必要性，”德国银行DVB的航空与陆地运输金融部门主管Bertrand Grabowski称。

“唯一出路收缩运能和航线网络。”

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马航竞争对手包括AirAsia 及印尼Lion Air竞争。马航近期策略重点是通过降价来提高上座率。分析师及银行人士说，MH370坠机事件将打击到马航订座情况，迫使马航更有可能寻求筹措新资金。

目前尚无预估称保险业者得为马航事件赔偿多少，但全球最大再保公司慕尼黑再保 董事会成员Torsten Jeworrek说，一些媒体所称的5亿美元金额太高了。失联客机的主要保险商德国安联 表示已开始受理与客机失踪有关的理赔。

马航不愿对自身财务状况置评。执行长Ahmad Jauhari Yayha周二在记者会中仅表示这对马航是一段非常痛苦的时期。(完)