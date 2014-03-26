《中国新债预测》农发行七年债利率定位较周初抬升，短端仍看资金面

* 招标品种: 农发行10/18/21期增发债，28期新发债

* 期限及金额上限：1年增发债40亿元；五年增发债60亿元

* 3年增发债60亿元；七年新发债40亿元

* 招标时间: 1/5年：3月27日10:00-11:00

* 3/7年：3月27日10:00-11:30

* 受访人数: 1/5/3年：9位；7年：8位

* 预测区间: 4.66%-4.85%；5.18%-5.26%；5.35%-5.44%；5.47%-5.60%

* 预测均值: 4.75%；5.21%；5.40%；5.55%

路透上海3月26日 - 中国农业发展银行周四将再发行四期固息债。路透调查显示，在无法确定宽松资金面的可持续时间情况下，机构更倾向于持有五年及以内期限券种。因此明日七年新债利率定位预计较周一招标结果将有所抬升，利率预测均值落在5.55%附近。

交易员并称，相对而言，近期一年和三年等较短期限新债发行较为稳定，正常情况下，预计明日两期债收益率与此前招标结果相去不远，但仍需要关注明日公开市场正回购规模对流动性的影响。

华北一银行交易员认为，机构喜短厌长情绪下，明日七年新债利率有望较周一招标结果走升，并与国开行同期限新债收益率接近。

另外，若央行公开市场正回购操作不明显挤压流动性，一年和三年增发债收益率有望接近此前新债发行结果。

农发行本周一招标的三年、五年和七年期固息债，利率(收益率)分别为5.20%、5.3883%和5.4956%；国开行周二招标的一年、三年、五年和七年期固息债，收益率分别为4.7377%、5.2053%、5.4171%和5.5454%。

银行间市场固息政策性金融债(农发和口行)到期收益率曲线 显示，一、三、五及七年最新值分别报在4.8070%、5.2472%、5.4118%和5.5249%。

明日农发行招标的一年期债为今年第10期债券 增发品种，票面利率4.76%；五年期为今年第18期债券 增发品种，票面利率5.36%；三年期为今年第21期债券 的增发债，票面利率5.10%。

在资金面回归宽松后，央行公开市场周二资金回笼适度加力，28天期正回购规模达460亿元人民币，利率持平在4.00%。近两次央行正回购操作规模根据资金面变化灵活调整，表明政策在维稳的基础上，仍坚持微调基调。

上述债券具体发行条款如下：

10期增发 18期增发 21期增发 28期

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招标规模上限 40亿元 60亿元 60亿元 40亿元

期限/计息方式 一年固息 五年固息 三年固息 七年固息

招标时间 1/5年： 3月27日10:00-11:00

3/7年： 3月27日10:00-11:30

招标方式 1/5/3年： 单一价格中标(荷兰式)

7年：单一利率中标 (荷兰式)

缴款日 4月2日 4月2日 4月3日 4月3日

起息日 2月26日 3月13日 3月20日 4月3日

发行期 3/28-4/2 3/28-4/2 3/28-4/3 3/28-4/3

上市日 4月4日 4月9日 4月10日 4月10日

基本承销额 均无

承揽费 0.05% 0.10% 0.05% 0.15%