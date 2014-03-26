金砖国家：3月25日股汇市收盘纵览

路透3月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月25日(周二)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 报958.49点。

中国股市：沪综指收升0.1%连三日反弹，上海本地股和地产股领涨

中国汇市：人民币高开低收双向宽幅波动，市场预期再度分化

香港股市：收低0.5%，农行在公布财报前下跌

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拉美股市：巴西与其他拉美股市普遍上扬，投资人无视巴西遭到降评，而聚焦令人鼓舞的美国消费者信心数据。巴西股市Bovespa指数 收高0.39%，报48,180.14点。MSCI明晟拉美指数 涨升1.09%。

拉美汇市：巴西雷亚尔兑美元上涨，焦点在美国消费者信心数据

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南非股市：创逾五周最大涨幅，南非标准银行 和Firstrand 等银行股领涨，因全球投资人重回新兴市场股市。指标Top-40绩优股指数 收高1.17%至42,721.29点；综合指数 涨1.09%，报47,387.56点。

南非汇市：兰特兑美元上扬，因风险意愿增强

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印度股市：收盘近持平，但盘中连两日触及新高，因Larsen & Toubro等绩优股在外国机构投资者买盘支撑下续涨。但Reliance Industries 和Oil and Natural Gas 大跌，抑制了大盘涨幅。NSE指数 上涨0.1%或6.25点，收报6,589.75点；BSE指数 则持平，报22,055.21点。两大指标股指盘中分别触及6,595.55和22,079.96点的新高，超越周一触及的前高。

印度汇市：印度卢比兑美元升至近八个月最高水准，因外资持续流入国内股市；同时卢比突破一关键技术阻力，增加了上涨动能。卢比兑美元 收在60.48/49，盘中高见60.43，为8月1日以来最强水准。周一收报60.77/78。

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俄罗斯股市：MSCI明晟俄罗斯指数 上涨3.62%，至640.74点。